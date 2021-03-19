İmamoğlu'ndan kapatma davası açılan HDP'nin Eş Genel Başkanı Buldan'a destek telefonu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı arayarak Nevruz Bayramını kutladı. İmamoğlu, HDP'ye açılan kapatma davası ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini de eleştirdi.

HDP'ye açılan kapatma davası ve Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesini demokrasiye aykırı bir tutum olarak değerlendiren İBB Başkanı İmamoğlu, demokrasinin mihenk taşlarını birlikte örmeye devam edeceklerini ifade etti. Eş Genel Başkan Buldan da İmamoğlu'nun Nevruz Bayramını kutlayarak, kendisine verilen ceza nedeniyle dayanışma duygularını iletti.

ŞEHİTLİK'TEKİ TÖRENDE PERVİN BULDAN ELEŞTİRİSİ GELMİŞTİ

Edirnekapı Şehitliği'nde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılımıyla tören düzenlenmişti.

"BİRLİKTE ÇİÇEK EKTİĞİN HATIRA ORMANI DEĞİL BAŞKAN"

Törenin ardından Yerlikaya ve İmamoğlu, şehit mezarlarına karanfil bırakmıştı. Bu sırada mezarlıkta bulunan bir kişi, İmamoğlu'na tepki göstermişti. "Sayın Başkan bir şey sorabilir miyim, ben bir gazi yakını olarak bir şey sorabilir miyim?" diyerek Ekrem İmamoğlu'na seslenen bu kişi, "Burası Pervin Buldan ile birlikte çiçek ektiğin hatıra ormanı değil başkan" demişti. İmamoğlu ise, "Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun, gazi öyle olmaz" şeklinde karşılık vermişti.