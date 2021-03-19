İmamoğlu'ndan kapatma davası açılan HDP'nin Eş Genel Başkanı Buldan'a destek telefonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

İmamoğlu'ndan kapatma davası açılan HDP'nin Eş Genel Başkanı Buldan'a destek telefonu

19.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:26
İmamoğlu'ndan kapatma davası açılan HDP'nin Eş Genel Başkanı Buldan'a destek telefonu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yargıtay Başsavcılığı'nın kapatma davası açtığı HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı arayarak Nevruz Bayramı'nı kutladı. Kapatma davasını ve HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesini demokrasiye aykırı bulduğunu belirten İmamoğlu, demokrasinin mihenk taşlarını birlikte örmeye devam edeceklerini ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı arayarak Nevruz Bayramını kutladı. İmamoğlu, HDP'ye açılan kapatma davası ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini de eleştirdi.

HDP'ye açılan kapatma davası ve Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesini demokrasiye aykırı bir tutum olarak değerlendiren İBB Başkanı İmamoğlu, demokrasinin mihenk taşlarını birlikte örmeye devam edeceklerini ifade etti. Eş Genel Başkan Buldan da İmamoğlu'nun Nevruz Bayramını kutlayarak, kendisine verilen ceza nedeniyle dayanışma duygularını iletti.

İmamoğlu'ndan kapatma davası açılan HDP'nin Eş Genel Başkanı Buldan'a destek telefonu

ŞEHİTLİK'TEKİ TÖRENDE PERVİN BULDAN ELEŞTİRİSİ GELMİŞTİ

Edirnekapı Şehitliği'nde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılımıyla tören düzenlenmişti.

İmamoğlu'ndan kapatma davası açılan HDP'nin Eş Genel Başkanı Buldan'a destek telefonu

"BİRLİKTE ÇİÇEK EKTİĞİN HATIRA ORMANI DEĞİL BAŞKAN"

Törenin ardından Yerlikaya ve İmamoğlu, şehit mezarlarına karanfil bırakmıştı. Bu sırada mezarlıkta bulunan bir kişi, İmamoğlu'na tepki göstermişti. "Sayın Başkan bir şey sorabilir miyim, ben bir gazi yakını olarak bir şey sorabilir miyim?" diyerek Ekrem İmamoğlu'na seslenen bu kişi, "Burası Pervin Buldan ile birlikte çiçek ektiğin hatıra ormanı değil başkan" demişti. İmamoğlu ise, "Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun, gazi öyle olmaz" şeklinde karşılık vermişti.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Demet Akbağ Pelin Öztekin Rasim Öztekin
Spor Mesut Özil Erol Bulut Ersun Yanal Bülent Uygun Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İmamoğlu'ndan kapatma davası açılan HDP'nin Eş Genel Başkanı Buldan'a destek telefonu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 14:26:21. #1.16#
title