İmamoğlu'ndan Bahçeli'yi kızdıracak cevap: Açıkçası sözlerini de muhatap almıyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir Veri Laboratuvarı'nın açılışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

BAHÇELİ'YE ÇOK SERT YANIT: MUHATAP ALMIYORUM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İBB'deki terör soruşturması ile ilgili yaptığı "İddialar doğru çıkarsa İBB Başkanı'nın bir saniye o koltukta durmaması gerekir" şeklindeki açıklamaya değinen İmamoğlu, "Bizim gündemimizde değil. Hiç gündemimizde değil. Açıkçası sözlerini de muhatap almıyorum" karşılığını verdi.

"GÜZEL ESPRİ BUNLAR"

Hakkında iddianame hazırlandığı iddiasına da değinen İmamoğlu, "İddianame iddiası. Hukukçu olarak güzel espri olur bunlar. Bu esprileri her gün görüyoruz, yaşıyoruz, takip ediyoruz. Gerekli işlemleri yapıyoruz. Devletin her kademesindeki insanları, müfettişleri, valileri, vali yardımcılarını, adına kim derseniz deyin, bakanları, herkes görevini layıkıyla yapsın. Biz de layıkıyla yapalım. Bizi soruşturmaya, daha doğrusu incelemeye gelmişlerdir. Başımızın üstüne yerleri var. Müfettişler her zaman bizi teftiş etsinler, denetlesinler, incelesinler. Zaten incelemeliler. Bizim de burada hiçbir sıkıntımız yok. Onları en iyi şekilde ağırlıyoruz. Yeter ki herkes görevini saygın kamu ahlakı düzeni içerisinde yapsınlar. Bizim kapımız ardına kadar açık. Yazışmalar yapıyoruz. Bizim yazdığımız yazıların ciddiyetinde yazıları diğer kurumlardan da bekliyoruz. Şu anda bizim gündemimiz bu." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne PKK, DHKP-C, MLKP, FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin işe alındığı iddialarının ardından özel teftiş başlatmıştı. Bu adımın ardından İBB Başkanı İmamoğlu, çok sert tepki göstererek "Bugün de diyorum ki; 'İstanbul'a hizmet eden 86 bin yol arkadaşımın yanındayım, ezdirmem.' Ama şu bilinsin ki; İBB ailesine saldıranlar karşısında beklenmedik bir birliktelik ve güç görecek." demişti.

