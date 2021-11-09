İmamoğlu'ndan 10 Kasım videosu: İstanbul'u ne çok sevdiğini biliriz - Haberler
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İmamoğlu'ndan 10 Kasım videosu: İstanbul'u ne çok sevdiğini biliriz

Haberler.com - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü vesilesi ile bir video yayınladı. İmamoğlu paylaşımında, "Biliriz hatıralarını... Yaşatırız mirasını. İstanbul'u ne çok sevdiğini biliriz. Biliyoruz, seviyoruz, anıyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümüyle ile bir video yayınladı.

İmamoğlu 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla paylaştığı videoya "Biliriz hatıralarını… Yaşatırız mirasını. İstanbul'u ne çok sevdiğini biliriz. Biliyoruz, seviyoruz, anıyoruz" notunu düştü.

İmamoğlu'ndan 10 Kasım videosu: İstanbul'u ne çok sevdiğini biliriz

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