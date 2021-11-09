İmamoğlu'ndan 10 Kasım videosu: İstanbul'u ne çok sevdiğini biliriz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümüyle ile bir video yayınladı.

İmamoğlu 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla paylaştığı videoya "Biliriz hatıralarını… Yaşatırız mirasını. İstanbul'u ne çok sevdiğini biliriz. Biliyoruz, seviyoruz, anıyoruz" notunu düştü.

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