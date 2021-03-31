İmamoğlu'na 'Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Teyze'yi Kılıçdaroğlu ziyaret etti
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İmamoğlu'na 'Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Teyze'yi Kılıçdaroğlu ziyaret etti

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 31 Mart yerel seçimlerinde "Sana börek, kete yaparım ama oy vermem" diyen Mahruze Keleş'e sürpriz bir ziyaret yapıldı. İmamoğlu'yla önceki görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklediğini söyleyen Mahruze Keleş'i CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu evinde ziyaret etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde semt pazarında karşılaştığı bir kadınla sohbet etmiş ve oy istemişti. İmamoğlu'nun talebine "Sana börek, kete yaparım ama oy vermem" diyen Mahruze Keleş, sosyal medyada gündem olmuştu. Keleş'i daha önce iki kez ziyaret eden İmamoğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklediğini söyleyen yaşlı kadın, "Keşke gelseydi, söz verdi gelecek yani. 'İstanbul'a ayak basar basmaz oradayım' dedi" diye konuşmuştu.

Mahruze Keleş'in Kılıçdaroğlu'yla yaptığı keyifli sohbeti dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun ziyaretiyle ilgili "Ben hiç beklemezdim" demesi herkesi güldürdü.

İmamoğlu'na 'Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Teyze'yi Kılıçdaroğlu ziyaret etti

İMAMOĞLU'NDAN PAYLAŞIM

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Mahruze Teyze'yi ziyaret ettik. Sultanbeyli'de pazardaki diyaloğumuzu artık herkes biliyor. Söz verdiğimiz gibi arada ziyaret ediyoruz. Bizi çok güzel misafir ediyor ama dobralığından da hiç ödün vermiyor" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'na 'Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Teyze'yi Kılıçdaroğlu ziyaret etti
İmamoğlu'na 'Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Teyze'yi Kılıçdaroğlu ziyaret etti
İmamoğlu'na 'Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Teyze'yi Kılıçdaroğlu ziyaret etti
İmamoğlu'na 'Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Teyze'yi Kılıçdaroğlu ziyaret etti
İmamoğlu'na 'Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Teyze'yi Kılıçdaroğlu ziyaret etti
Servet Uzun
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