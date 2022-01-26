İmamoğlu'na açıkça soruldu: Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama yapmak için neden o kadar bekledi?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kar yağışıyla ilgili yaşanan gelişmeleri AKOM'da yaptığı basın toplantısında değerlendirdi.

"GİZLİ BİR YEMEK DEĞİLDİ"

İmamoğlu, kar felaketinin yaşandığı saatlerde İngiltere Büyükelçisi ile bir balıkçıda görüntülenmesi nedeniyle yapılan eleştirilere de yanıt verdi. İBB Başkanı kendisini, "Benim yoğun bir gündemde çalışırken böyle yemeğe gitmemin gündeme taşıtılmasını şaşkınlıkla takip ettiğimi ifade etmek isterim. Bir büyükelçiyle Türkiye'nin en yoğun ilişkide bulunduğu ülkenin temsilcisiyle yenilen bir yemekten bahsediyoruz. Yaklaşık 20-25 gün önce buluşmayı netleştirmiştik. Gizli bir yemek değil bu." sözleriyle savundu.

NEDEN AKŞAMA KADAR BEKLEDİ?

Bir gazeteci ise Ekrem İmamoğlu'na dün bütün gün gündemden düşmeyen fotoğraflarıyla ilgili açıklama yapmak için neden akşama kadar beklediğini sordu.

"SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMAMI YAPTIM"

İBB Başkanı bu soruya şu şekilde yanıt verdi: "Ben sosyal medyadan gerekli açıklamaları yaptım zaten. O anda acil kararlar vermemiz gerekiyordu. AKOM'dan gerekli takipleri yaptım ve yapıyorum."

Olgun Kızıltepe olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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