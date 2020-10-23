İmamoğlu, İstanbul'daki pandemi toplantısına neden çağrılmadı? İşte olayın perde arkası
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İmamoğlu, İstanbul'daki pandemi toplantısına neden çağrılmadı? İşte olayın perde arkası

23.10.2020 11:58 | Son Güncelleme: 23.10.2020 12:38

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki pandemi toplantısına davet edilmemesiyle ilgili bir açıklama yapan valilik kaynakları, toplantının ani geliştiğini ve İmamoğlu'nun bu nedenle davet edilemediği bilgisine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bakan yardımcıları, İl Sağlık Müdürü, saha koordinatörleri ve başhekimlerle birlikte salgının İstanbul'daki seyrini görüştüklerini duyurmuştu. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda devam eden artışa karşı alınacak tedbirlerin kararlaştırıldığını açıklamıştı. Pandemi toplantısına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrılmaması ise tepki çekti.

CHP'DEN ÇOK SERT TEPKİ

Konuyla ilgili CHP'den yapılan açıklamada "İstanbul'da vaka sayısının Türkiye genelinin %40'ına ulaştığı resmen açıklanırken, alınacak tedbirle ilgili yapılan toplantıya İBB Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun çağırılmaması skandaldır. Ülkeyi yönetemedikleri gibi herhangi bir krizi de yönetemediklerinin ispatıdır. Saray iktidarı, İstanbul'da yaşadığı seçim hezimetinin intikamını İstanbullular'dan alamaz. Halkımızın sağlığından daha önemli bir şey yoktur. Kibirli saray yöneticileri ve bu yanlışla adını kirleten Dr. Fahrettin Koca sağlığı siyasallaştırma yanlışından derhal dönmelidir" ifadelerine yer verildi.

VALİLİK: TOPLANTI ANİ GELİŞTİ

İmamoğlu'nun toplantıya çağrılmaması ile ilgili valilik kaynaklarından yapılan açıklamada ise; "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu il bazında gerçekleşen pandemi kurulu toplantılarına katılıyor. Ancak toplantı ani gelişti. Markar Esayan'ın cenazesinde Vali ve Koca birlikte hastaneye gidiyorlar, ardından da böyle bir toplantı gerçekleşiyor" denildi.

İmamoğlu, İstanbul'daki pandemi toplantısına neden çağrılmadı? İşte olayın perde arkası

BAKAN KOCA: BİR ARAYA GELECEĞİZ

Koronavirüsle mücadele kapsamında Bursa'ya giden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hafta sonundan itibaren 5 gün boyunca İstanbul'da olacağını ve İBB Başkanı İmamoğlu ile de bir araya geleceğini ifade etti.

İmamoğlu, İstanbul'daki pandemi toplantısına neden çağrılmadı? İşte olayın perde arkası

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