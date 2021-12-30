İmamoğlu için 'Suçluysa görevden alınmalı' diyen Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: İstanbul'un şehir suyuna zehir karıştırsalar ne yapacağız?

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanlığı'nın İBB için başlattığı özel teftiş hakkında, MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türkgün Gazetesi'nden Kadir Yıldız'a açıklamalarda bulundu.

"BU İŞİN ŞAKASI YOK"

"Bu işin şakası yoktur" diyen Bahçeli, "Bu belediyede çok sayıda işe alınanlardan 557 kişinin terör örgütleriyle irtibat ve iltisakları belirlenmiştir. İçişleri Bakanımız kararlı konuşmaktadır. Dağdaki terörün kökünü kazıma iradesinde olanların kamu kurumlarına ve belediyelere sızan terörle bağlantısı olanlara seyirci kalması düşünülemez. Terör örgütleriyle iltisaklı olanların İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ne işi vardır? İçişleri Bakanlığının özel teftişinden suçlu olmayanın rahatsız olmasına gerek yoktur." ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU SUÇLUYSA GÖREVİNDEN ALINMALI"

Teftiş sonrası suçun kesinleşmesi halinde İBB başkanın görevden alınması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, "Şayet iddialar doğru ise Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbul'a ihanet etmiştir. Bu ihanet ise cezasız kalamaz. Toplanıp marşlar söyleyerek durumu kurtaramazlar. İBB başkanı suçluysa elbette görevinden alınmalı, Büyükşehir belediye meclisi de yeni başkanı seçmelidir" dedi.

"İSTANBUL'UN SUYUNA ZEHİR KARIŞTIRSALAR NE YAPACAĞIZ?"

İBB Başkanı İmamoğlu'nun hırsına yenildiğini belirten MHP lideri, şöyle devam etti: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, teröristleri işe alacağına işsiz güçsüz insanlarımızın yarasına merhem olmalıdır. Fakat bunu yapmamıştır. Belediyede işe giren teröristler milli güvenlik sorunudur. Bunlar yarın, mesela İstanbul'un şehir suyuna zehir karıştırsalar ne yapacağız? Ne diyeceğiz? Bu felaketin üstesinden nasıl geleceğiz?

"MAKAMINA BOŞ ZAMANLARINDA UĞRUYOR"

İmamoğlu'nun farklı zamanlarda gerçekleştirdiği ziyaretler, gizli bir gündem peşinden koştuğunu göstermektedir. Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayı hala açıklanmış değildir. Bu kapsamda kıran kırana bir rekabet olduğu açıktır. Kılıçdaroğlu devamlı "ittifak uygun bulursa cumhurbaşkanı adayı olmaktan onur duyarım" diyor. İsimleri adaylık için geçen büyükşehir belediye başkanlarına ise olumlu bakmıyor. İstanbul ve Ankara'ya hizmet etme sorumlulukları olduğunu ara ara ifade ediyor. Buna karşılık İmamoğlu, en başta İP Başkanı'nın dolduruşuna gelerek fiili adaymış gibi ortalıkta geziyor. Büyükşehir Belediyesi'ndeki makamına da boş zamanlarında uğruyor. İstanbul sahipsiz bırakılmıştır. Belediye hizmetleri aksamaktadır."

Olgun Kızıltepe olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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