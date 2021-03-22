Ekrem İmamoğlu: Gezi Parkı'nın devriyle ilgili dava açacağız
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Ekrem İmamoğlu: Gezi Parkı'nın devriyle ilgili dava açacağız

22.03.2021 00:37 | Son Güncelleme: 22.03.2021 01:03

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gezi Parkı'nın mülkiyetinin Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na geçirilmesiyle ilgili mülkiyet davası açacaklarını duyurdu. İmamoğlu, "Neredeyse yüzyıldır İBB'ye ait Gezi Parkı, ne olduğu belli olmayan bir vakfa devrediliyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube yayınında açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün, Gezi Parkı'nın mülkiyetinin Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na geçtiği açıklamasına dair, "Çok üzücü bir karar, mesnetsiz, hiçbir gerekçe süreci yok" dedi.

"NEREDEYSE YÜZYILDIR İBB'YE AİT"

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kararın içinde milletin iradesini yok saymak var, 'Kimseyi tanımam, ben ne dersem o olur' anlayışı var, 16 milyon insanın ne düşündüğünün hiçbir kıymeti yok. Neredeyse yüzyıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir parkı, ne olduğu belli olmayan bir vakfa devrediyor, hem de alelacele yazışmalarla…"

Özdemir'in sorularını yanıtladığı yayında böyle bir vakfın olmadığını anlatan İmamoğlu, "Sükunetle, sabırla, hukuku önümüze koyarak, mutlak hukuk tecelli edecektir anlayışıyla süreç yürütmeye dair marifetimizi çok geliştirdik" sözlerini sarf etti.

İmamoğlu, "Padişahların bile kemikleri sızlıyor" dedi.

Ekrem İmamoğlu: Gezi Parkı'nın devriyle ilgili dava açacağız
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