İmamoğlu, eleştirilere paylaştığı karikatürle yanıt verdi: Kurban oliyim, hiç haberim yok
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İmamoğlu, eleştirilere paylaştığı karikatürle yanıt verdi: Kurban oliyim, hiç haberim yok

Ekrem İmamoğlu, otobüs bekleyenlerin İBB'ye yönelik isyanını anlatan bir karikatürü sosyal medya hesabından paylaştı. İmamoğlu, paylaşımına "Kurban oliyim, hiç haberim yok" notunu düştü.

18.07.2020 11:55 | Son Güncelleme: 18.07.2020 12:11

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şimdi de sosyal medya hesabından paylaştığı karikatür ile adından söz ettirdi.

"KURBAN OLİYİM, HİÇ HABERİM YOK"

Otobüs bekleyenlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik isyanını anlatan bir karikatürü sosyal medya hesabından paylaşan İmamoğlu, "Kurban oliyim, hiç haberim yok" notunu düştü.

İmamoğlu'nun bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

İşte o paylaşım;

İmamoğlu, eleştirilere paylaştığı karikatürle yanıt verdi: Kurban oliyim, hiç haberim yok
İmamoğlu, eleştirilere paylaştığı karikatürle yanıt verdi: Kurban oliyim, hiç haberim yok

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