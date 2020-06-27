İmamoğlu: Bir yıllık belediye başkanlığı dönemimde Haydarpaşa ihalesi ve Galata Kulesi kızgınlığımın tarifi yok
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İmamoğlu: Bir yıllık belediye başkanlığı dönemimde Haydarpaşa ihalesi ve Galata Kulesi kızgınlığımın tarifi yok

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, görevde bulunduğu bir yıllık zaman zarfında en çok Sirkeci ve Haydarpaşa garlarının ihalesi ile 'Galata Kulesi'nin ısrarla devletin başka bir kurumu tarafından alınma çabasına' kızgın olduğunu söyledi. İmamoğlu, "Bunlara hala katlanamıyorum" dedi.

İmamoğlu: Bir yıllık belediye başkanlığı dönemimde Haydarpaşa ihalesi ve Galata Kulesi kızgınlığımın tarifi yok
27.06.2020 11:29 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:40

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, görevde bulunduğu bir yıllık zaman zarfına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, Sirkeci ve Haydarpaşa garlarının ihalelerinde İBB'nin ihaleden elenmesine ve Galata Kulesi'nin devletin başka bir kurumu tarafından satın alınmak istenmesine çok sinirlendiğini söyledi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'ye konuşan İBB Başkanı, "Bir yıl boyunca çok sayıda tartışmanın ve polemiğin içinde kaldınız. İBB Başkanı olarak sizi en çok kızdıran olay hangisi oldu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

İMAMOĞLU 2 KONUDA ÇOK KIZGIN

"Sirkeci ve Haydarpaşa garlarının, kim olduğu belli olmayan birisine pas edilmesine, bizim hukuksuz şekilde ihaleden elenmemize çok kızmıştım. Hatta kızgınlığımın tarifi bile yok. Garın depo bölümlerinin topluma mal olacağı bir sürecin başlatılması yerine, kim olduğu belli olmayan bir şahsa verilmesine, bu konuda çaba gösterilmesine hâlâ katlanamıyorum."

Bu konuda hala çok kızgın olduğunu belirten İmamoğlu, "Bunun ikinci perdesi de var. Neredeyse 160 yıldır İBB'ye ait Galata Kulesi'nin ısrarla devletin başka bir kurumu tarafından alınma çabasına da kızgınım. Yangından mal kaçırır gibi sürecin işletilmesi yine çok kızdığım hususlardan biri oldu" şeklinde konuştu.

Manşet

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