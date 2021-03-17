İmamoğlu, 2 yılla yargılandığı davadan çıkan karara isyan etti: Hukuk ilkeleri hiçe sayıldı

Ordu Valisi'ne hakaret ettiği iddiası ile açılan davada 354 günün karşılığı olarak 7 bin 80 TL adli para cezası verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Tanıklarımız dinlenmedi, sunduğumuz bilirkişi raporları dikkate alınmadı, hukuk ilkeleri ve içtihatlar hiçe sayıldı" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, seçim döneminde gerçekleştirdiği Karadeniz gezisi sırasında, 5 Haziran 2019 günü havalimanında yaşanan tartışmada eski Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla Ordu 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakaret davası açılmıştı.

2 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Bugün davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmada İmamoğlu ve Yavuz'u avukatları temsil etti. Önceki duruşmada mütalaasını açıklayan savcılık, İmamoğlu hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

MAHKEME ADLİ PARA CEZASI VERDİ

Mahkeme, hakaret suçunun işlendiğinin sabit olduğuna karar vererek İmamoğlu'nun, 365 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, atılı suçun alenen işlenmiş olması nedeniyle 425 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Sanığının sabıkasız geçmişi, tekrar suç işlemeyeceği yönünde mahkemede oluşan olumlu kanaat sonucu cezada 1/6 oranında indirim yapıldı. Ekrem İmamoğlu, 354 gün karşılığı olarak toplam 7 bin 80 TL adli para cezasına çarptırıldı.

İMAMOĞLU KARAR TEPKİ GÖSTERDİ

Mahkeme kararına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren İmamoğlu, "Tanıklarımız dinlenmedi, sunduğumuz bilirkişi raporları dikkate alınmadı, hukuk ilkeleri ve içtihatlar hiçe sayıldı. Bağımsız yargının nasıl büyük bir ihtiyaç olduğu gerçeğini sanık olarak görüp yaşamak sırası bugün bendeydi. Hepsi geçer, adalet ve hukuk er geç üstün gelir" ifadelerini kullandı.