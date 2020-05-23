İmamlar 70 çocuğa bayramlık dağıttı Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde görevli 3 imamın öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında hayırseverlerin de desteğiyle 70 çocuğa bayramlık kıyafet dağıtıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde görevli 3 imamın öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında hayırseverlerin de desteğiyle 70 çocuğa bayramlık kıyafet dağıtıldı.

İlçedeki Yaşar Çiçek Camisi imamı Ahmet Yılmaz, Ereğli Merkez Camisi imamı Fatih Mehmet Koca ve Ereğli Balaban Mahallesi Camisi imamı Resul Kara, maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına bayramlık kıyafet vererek sevindirdi.

Çocukların yüzlerini güldürmek için başlatılan kampanyaya, hayırseverler de destek verdi.

İmam Ahmet Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 Mart'tan itibaren 7/24 vatandaşların hizmetinde yer aldıklarını belirterek "Bu süreç içinde yetim, garip, gureba 70 cennet kokusu yavrumuzu hayırsever iş adamlarının tasarrufunda bayram öncesinde giydirdik." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılan vatandaşların ihtiyaçlarını da karşıladıklarını anlatan Yılmaz, "Bir bakkalın veresiye defterindeki yazılı 8 bin lira borcu ödedik. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın maaşlarını çektik, ilaçlarını aldık. Ekmek ve pidelerini götürdük. Tüm gönüllü çalışmalarımızda olduğu gibi bu projenin de tüm aşamasında bizi yalnız bırakmayan gönüllülerimize ve hayırseverlerimize ayrıca sonsuz şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA