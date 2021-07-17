İmamı bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

BURDUR'da cami imamı Fatih Yavuz'u (39) bıçakla yaralayan Hakan Gündüz, yakalanıp, tutuklandı.

BURDUR'da cami imamı Fatih Yavuz'u (39) bıçakla yaralayan Hakan Gündüz, yakalanıp, tutuklandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi 149 Evler Camisi'nde 8 Haziran günü imam Fatih Yavuz'un yanına, namazı kıldırdıktan sonra 2 kişi geldi. Yavuz'un şadırvanda konuştuğu bu kişilerden biri, aniden bıçakla saldırdı. Yavuz'u kalçasından yaralayan saldırgan ve yanındaki kişi, kaçtı. Fatih Yavuz, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Yavuz'u bıçaklayan şüphelinin Hakan Gündüz olduğunu belirledi. Hakan Gündüz, Bucak ilçesinde yapılan baskınla gözaltına aldı.

Hakkında 'Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan 5 ay hapis cezası ile yakalama kararı bulunan Hakan Gündüz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan