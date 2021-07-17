İmamı bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İmamı bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

İmamı bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Haberler | Güncel

BURDUR'da cami imamı Fatih Yavuz'u (39) bıçakla yaralayan Hakan Gündüz, yakalanıp, tutuklandı.

BURDUR'da cami imamı Fatih Yavuz'u (39) bıçakla yaralayan Hakan Gündüz, yakalanıp, tutuklandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi 149 Evler Camisi'nde 8 Haziran günü imam Fatih Yavuz'un yanına, namazı kıldırdıktan sonra 2 kişi geldi. Yavuz'un şadırvanda konuştuğu bu kişilerden biri, aniden bıçakla saldırdı. Yavuz'u kalçasından yaralayan saldırgan ve yanındaki kişi, kaçtı. Fatih Yavuz, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Yavuz'u bıçaklayan şüphelinin Hakan Gündüz olduğunu belirledi. Hakan Gündüz, Bucak ilçesinde yapılan baskınla gözaltına aldı.

Hakkında 'Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan 5 ay hapis cezası ile yakalama kararı bulunan Hakan Gündüz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.


İmamı bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan

Bütçe Haziran'da 25 milyar TL açık verdi
Bütçe Haziran'da 25 milyar TL açık verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Emre Altuğ Kaan Yıldırım Hakan Sabancı
Spor Mesut Özil Metin Oktay Fatih Terim Şenol Güneş Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İmamı bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 16:10:20. #1.16#

title