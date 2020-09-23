İmam ve müezzinde koronavirüs çıktı, cami dezenfekte edildi
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İmam ve müezzinde koronavirüs çıktı, cami dezenfekte edildi

23.09.2020 14:53 | Son Güncelleme: 23.09.2020 14:57
İmam ve müezzinde koronavirüs çıktı, cami dezenfekte edildi

SAMSUN'un Çarşamba ilçesindeki Yeşilırmak Merkez Camii'nde görevli imam ve müezzinde koronavirüs tespit edilince cami dün akşam geçici olarak ibadete kapatıldı.

SAMSUN'un Çarşamba ilçesindeki Yeşilırmak Merkez Camii'nde görevli imam ve müezzinde koronavirüs tespit edilince cami dün akşam geçici olarak ibadete kapatıldı. Yapılan dezenfeksiyon çalışmaların ardından, geçici imam görevlendirilen cami, bugün yeniden ibadete açıldı.

Yeşilırmak Merkez Camii'nde görevli imam ve müezzinin, Covid-19 test sonucu pozitif çıkınca dün akşam ve yatsı namazı vaktinde cami tedbir amaçlı ibadete kapatıldı. İmam ve müezzin ise karantinaya alındı. Çarşamba Belediyesi ekipleri, cami içinde dezenfeksiyon çalışmaları yaptıktan sonra cami bugün yeniden ibadete açıldı. Karantinaya alınan imam ve müezzinin yerine ise geçici görevlendirme ile imam atandı. Öğle namazını camide kılan cemaat ise caminin yeniden ibadete açılmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

'HERKES GÖNÜL RAHATLIĞIYLA CAMİYE GELEBİLİR'Mahalle Muhtarı Hüsnü Kuşak, camilerinde görevli müezzin ve imamın 15 gün süreyle karantina altına alındığını belirterek "Camimizin de kapatılması gündeme geldi ancak yapılan araştırmaların ardından cemaate herhangi bir sıkıntıya rastlanılmadı. Dün akşam da camimiz dezenfekte edildi ve bugün ibadete açıldı. Geçici imam görevlendirildi, öğle namazını da hep birlikte kıldık. Herhangi bir sıkıntımız yok, herkes gönül rahatlığıyla camiye gelebilir" dedi.Cami cemaatinden Erol Uzun da kaymakamlık tarafından caminin kontrol edildiğini ve herhangi bir sıkıntının olmadığını ifade etti.İsmet Nice ise "Mahallemizde başka yakın cami yok, sadece Yeşilırmak Merkez Camisi var. Ben caminin hala kapalı olduğunu sanıyordum, o nedenle öğle namazını evde kıldım. Açıldığına çok memnun olduk" şeklinde konuştu.

Cami cemaatinden Aygün Bayrak, "Camimiz açıldığı için çok memnunuz. Geçici bir imam görevlendirildi, dün kapatılacağı söylenince çok üzüldük, bugün açılınca çok sevindik" dedi.


- Öcal

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Zeynep Irmak ÖCAL

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