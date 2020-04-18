İmam, korona engeline takılan cemaatin tıraş isteğini yerine getirdi
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Antalya

İmam, korona engeline takılan cemaatin tıraş isteğini yerine getirdi

İmam, korona engeline takılan cemaatin tıraş isteğini yerine getirdi Yaşlı vatandaşın evine giden imam, makineyle yaşlı adamın saç ve sakal tıraşını yaptı Antalya'da bir imam, sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü cami cemaatinden bir vatandaşın tıraş isteğini yerine getirdi.

18.04.2020 18:29 | Son Güncelleme: 18.04.2020 18:33
İmam, korona engeline takılan cemaatin tıraş isteğini yerine getirdi

İmam, korona engeline takılan cemaatin tıraş isteğini yerine getirdi

Yaşlı vatandaşın evine giden imam, makineyle yaşlı adamın saç ve sakal tıraşını yaptı

ANTALYA - Antalya'da bir imam, sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü cami cemaatinden bir vatandaşın tıraş isteğini yerine getirdi. İmam, yaşlı adamın evine giderek eline aldığı makineyle saç ve sakal tıraşını yaptı.

Muratpaşa İlçesi Türbeli Camii İmam Hatibi Mahmut Sami Gündüz, yaşı gereği sokağa çıkma yasağı bulunan cami cemaatinden Ali Çimen isimli vatandaşın saç ve sakal tıraşı isteğini yerine getirdi. Maskesini takıp Çimen'in evine giden İmam Gündüz, "Malum yaşı gereği hem de berberlerinin kapalı olması sebebiyle 'hocam bu konuda yardımcı olabilir misiniz' dedi. Biz de kendisine yardımcı olacağız" diyerek sandalyeye oturttuğu yaşlı adamı tıraş etmeye başladı. Tıraşa başlandığı sırada yaşlı adam besmele çekti.

Yaklaşık 5 dakikalık saç ve sakal tıraşı sonrası mutlu olduğu gözlenen yaşlı vatandaş, cami imamına teşekkür etti.

İmam, korona engeline takılan cemaatin tıraş isteğini yerine getirdi

Kaynak: İHA

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