İmajını tazeleyen Merve Boluğur, yeni sevgilisinin yüzünü gösterdi

Saçlarını kısacık kestirdikten sonra takipçileriyle paylaşan oyuncu Merve Boluğur, yeni sevgilisinin yüzünü de gösterdi. Geçtiğimiz aylarda yaz aşkı Burak Dayı ile yollarını ayıran ardından da eski sevgilisinin hediyesi sansürleyen Boluğur, yaptığıyla dikkat çekmişti.

Popçu Murat Dalkılıç'la boşandıktan sonra uzun bir süre yalnız kalan Merve Boluğur, aşk orucunu geçtiğimiz yaz sosyal medyadan tanıştığı Burak Dayı ile bozmuştu. Oldukça ses getiren Merve Boluğur ve Burak Dayı aşkı 6 ay önce bitmişti. Artık oyunculuğun yanı sıra YouTuber da olan Merve Boluğur yeni sevgilisi ile boy gösterdi.

Daha önce sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Merve Boluğur, yüzünü göstermediği gizemli sevgilisi ile samimi fotoğrafını ateş emojisi ile yayınlamıştı. Boluğur, yeni aşkının yüzünü son paylaşımıyla gösterdi. Ünlü oyuncu, paylaşımına "Sokağa bu kadar seksi çıkmazsın ya" notunu düştü.

İşte Merve Boluğur'un sevgilisinin yüzü paylaştığı kare;