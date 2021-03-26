İmajını tazeleyen Merve Boluğur, yeni sevgilisinin yüzünü gösterdi
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İmajını tazeleyen Merve Boluğur, yeni sevgilisinin yüzünü gösterdi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Magazin

Saçlarını kısacık kestirdikten sonra takipçileriyle paylaşan oyuncu Merve Boluğur, yeni sevgilisinin yüzünü de gösterdi. Geçtiğimiz aylarda yaz aşkı Burak Dayı ile yollarını ayıran ardından da eski sevgilisinin hediyesi sansürleyen Boluğur, yaptığıyla dikkat çekmişti.

Popçu Murat Dalkılıç'la boşandıktan sonra uzun bir süre yalnız kalan Merve Boluğur, aşk orucunu geçtiğimiz yaz sosyal medyadan tanıştığı Burak Dayı ile bozmuştu. Oldukça ses getiren Merve Boluğur ve Burak Dayı aşkı 6 ay önce bitmişti. Artık oyunculuğun yanı sıra YouTuber da olan Merve Boluğur yeni sevgilisi ile boy gösterdi.

Daha önce sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Merve Boluğur, yüzünü göstermediği gizemli sevgilisi ile samimi fotoğrafını ateş emojisi ile yayınlamıştı. Boluğur, yeni aşkının yüzünü son paylaşımıyla gösterdi. Ünlü oyuncu, paylaşımına "Sokağa bu kadar seksi çıkmazsın ya" notunu düştü.

İşte Merve Boluğur'un sevgilisinin yüzü paylaştığı kare;

İmajını tazeleyen Merve Boluğur, yeni sevgilisinin yüzünü gösterdi
İmajını tazeleyen Merve Boluğur, yeni sevgilisinin yüzünü gösterdi
İmajını tazeleyen Merve Boluğur, yeni sevgilisinin yüzünü gösterdi
İmajını tazeleyen Merve Boluğur, yeni sevgilisinin yüzünü gösterdi
İmajını tazeleyen Merve Boluğur, yeni sevgilisinin yüzünü gösterdi
- Servet Uzun
Servet Uzun
Haber Yorumları (2)
DÜRÜST: insan olsanız iyi olacak. Suç sizde değil sizi adam sanıp değer verenlerde
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
DEDİ: Cehennem yakın... Ölüm geliyor önce yüzleri buruşucak kemikleri eriyicek saçları dökülecek boyu kısalacak milyonlarca göz günah işleyecek.Toprağa gömülecek Öldükten sonra son pişmanlık işe yaramayacak.
Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 00:44:58. #1.14#
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