İlyas Yalçıntaş'tan üzen haber!
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İlyas Yalçıntaş'tan üzen haber!

İlyas Yalçıntaş'tan üzen haber!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Katıldığı bir yarışma programında seslendirdiği 'İncir' parçasıyla şöhreti yakalayan ünlü şarkıcı, koronavirüse yakalandığını açıklayıp, durumu hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...

İlyas Yalçıntaş, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Şarkıcı, "Merak edip soran dostlar için; Evde karantinadayım. İlk gün biraz halsizlik vardı. Şu an durumun gayet iyi... Sadece tat ve koku kaybı yaşıyorum ancak o da giderek azalıyor. Aşılarımı olduğum için hastalığı çok hafif geçiriyorum. Lütfen siz de aşılarınızı olmayı ihmal etmeyin. En kısa zamanda aranıza döneceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum. Sevgililer" diye yazarak, durumu hakkında bilgi verdi.

İlyas Yalçıntaş'tan üzen haber!

Kaynak: Snob Magazin

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