İlyas Tetik, son yolculuğuna uğurlandı
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İlyas Tetik, son yolculuğuna uğurlandı

İlyas Tetik, son yolculuğuna uğurlandı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Kireçburnu'ndaki evinde dün intihar ettiği belirtilen İlyas Tetik'in cenaze namazı Fatih Camii'nde ikindi namazının ardından kılındı.

Kireçburnu'ndaki evinde dün intihar ettiği belirtilen İlyas Tetik'in cenaze namazı Fatih Camii'nde ikindi namazının ardından kılındı. Cenaze töreninde eşi Ebru Tetik, çocukları Adem, Hikmet, İlyas ve İlkan Tetik taziyeleri kabul etti. Eşi Ebru Tetik'in tabuta sarılarak ağladığı görüldü. Çocukları Tetik'in tabutunun başından ayrılmadı.

Cenaze namazı öncesi oğlu Adem Tetik, "Söylenecek bir şey yok, kötü durumdayız, babamızı kaybettik. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum, boğazım düğümleniyor. Allah rahmet eylesin, çok üzgünüz" dedi.

HOCAM, SIRDAŞIM...

Tetik'in uzun yıllardır birlikte çalıştığı Muazzez Ersoy'da cenazeye katıldı. Ersoy, Tetik ile ilgili, "Benim için çok zor bir kayıp oldu, ailesi için daha zor bir kayıp oldu, tüm sevenleri için çok zor bir kayıp. Ben ağabeyimi, hocamı, sırdaşımı, dert ortağımı kaybettim. En fazla 5-6 gün önce bayram çekimimizin repertuvarını birlikte hazırladık, hatta minik bir canlı parça okudum ben, onu paylaştık. Bayramda görüşmek ümidiyle dedik. Pazartesi günü ofise geldiğimde bu haberi duydum ve inanamadım" ifadelerini kullandı.

İlyas Tetik cenaze namazının ardın Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedildi.

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Hürriyet

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