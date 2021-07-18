İlyas Tetik'in vefatıyla sarsılmıştı... Muazzez Ersoy'un orkestrasının yeni şefi belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İlyas Tetik'in vefatıyla sarsılmıştı... Muazzez Ersoy'un orkestrasının yeni şefi belli oldu

İlyas Tetik'in vefatıyla sarsılmıştı... Muazzez Ersoy'un orkestrasının yeni şefi belli oldu
Hürriyet - Haberler | Magazin

Uzun yıllardır çalıştığı İlyas Tetik'in ani vefatıyla sarsılan Muazzez Ersoy, TRT Müzik'teki bayram çekimleri boyunca yaşadığı acıyı yansıtmamaya özen gösterdi ve sanatçının bestelerine de programda yer verdi.

Uzun yıllardır çalıştığı İlyas Tetik'in ani vefatıyla sarsılan Muazzez Ersoy, TRT Müzik'teki bayram çekimleri boyunca yaşadığı acıyı yansıtmamaya özen gösterdi ve sanatçının bestelerine de programda yer verdi.

Ersoy, hislerini şöyle dile getirdi: "Sevgisiyle ve anısıyla daimi olarak bizlerle yaşayacak değerli üstadımız İlyas Tetik, seni unutmayacağız. Kalbimizde her zaman yerin ve sevgin olacak. Sen bizlerle yaşayacaksın."

Muazzez Ersoy acı haberin ardından sosyal medya hesabında şu mesajı paylaşmıştı...

"Ne diyeceğimi ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Acı haberi aldığım andan itibaren kendimde değilim. Ben sadece çok kıymetli ve değerli, üstad bir müzik adamını değil; dostumu, arkadaşımı, abimi kaybettim."

Kaynak: Hürriyet

Lady Gaga'nın cinsellik itirafı ağızları açık bıraktı: Partnerimin isteklerini sorgusuz sualsiz kabul ediyorum
Lady Gaga'nın cinsellik itirafı ağızları açık bıraktı: Partnerimin isteklerini sorgusuz sualsiz kabul ediyorum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Demir Mustafa Varank Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Hande Yener Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Şenol Güneş Şaban Yılmaz Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İlyas Tetik'in vefatıyla sarsılmıştı... Muazzez Ersoy'un orkestrasının yeni şefi belli oldu - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 08:55:48. #1.14#

title