İlmek'ten CHP İl Başkanına cevap: "Kendi teşkilatından bihaber birine söylenecek söz de yoktur"
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İlmek'ten CHP İl Başkanına cevap: "Kendi teşkilatından bihaber birine söylenecek söz de yoktur"

İlmek'ten CHP İl Başkanına cevap: 'Kendi teşkilatından bihaber birine söylenecek söz de yoktur'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanı Ümit Özer'in belediye ile yaptığı açıklamalarına cevap verdi.

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanı Ümit Özer'in belediye ile yaptığı açıklamalarına cevap verdi. Mustafa İlmek, "Kendi teşkilatından bihaber birine söylenecek söz de yoktur" dedi.

Kendi derdini anlatmaktan aciz birinin toplumun sorunlarını çözmesinin mümkünolmayacağını söyleyen Mustafa İlmek, "Bu hanımefendinin her şeyden önce neden bahsettiğini anlamak mümkün değildir. Kendi meramını anlatmaktan aciz birinin toplumun ortak sorunlarını çözmesini beklemek beyhude bir bekleyiştir. Anlatmaya çalıştığı olay Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığına ait 3 adet greyder ile alakalıdır. Bu greyderler İncesu sınırları içerisinde bulunan kırsal alanlarımızın yollarının düzenlenmesi ve reglajı ile alakalı çalışmaları yapmaktır. Hali hazırda bu greyderler İncesu'nun muhtelif mahallelerinde çalışmaya devam etmektedir. Araçlar Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait olup sadece sınırlarımız içerisinde çalışma yapılmasından sebep çalışma koordinasyonu belediyemize aittir. Bunun dışında ne alınmış greyder nede verilmemiş bir greyder mevzusu yoktur. Hanımefendiye tavsiyem kılavuzunu değiştirmesidir. Anlamadan dinlemeden birilerinin siyasi gaye güden muhterislerinin tetikçiliğini yapmaktan vazgeçmelidir. Bunu yapmak yerine kendi ilçe teşkilatına sorarak hakikati öğrenebilirdi. Ancak kendi teşkilatından bi haber birine söylenecek söz de yoktur" dedi.

İlmek, PKK ve HDP'nin uzantılarının kendilerine verebilecek ders olmadığını söyleyerek, "Biz milli ve maneviyatçı bir gelenekten geliyoruz. Türk milletinin menfaatini hesaplayan AK Parti kadroları ve Cumhur ittifakı içinde olmaktan onur duyuyorum. Olmamız gereken yerde olduğumuzu kendisine hatırlatmak isterim. PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP ile kol kola yürüyenlerin bizlere verebileceği bir ders, söyleyebileceği bir kelam yoktur. Bu vesile ile siyasi çürümüşlüğü zihinlerinde taşıyanlar ile aynı çuvala girmeyeceğiz. Birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde toplumun gerilmemesi adına çalıyı dolaşmaktan da imtina etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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