İLKSAN üyelerine yapılan sosyal yardım ödemeleri yüzde 37 artırıldı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığınca (İLKSAN), eğitim çalışanlarına düzenli olarak yapılan sosyal yardım ödemelerinin 2022 yılında ortalama yüzde 37 oranında artırıldığı belirtildi.

MEB İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada; sandık tarafından yapılan emeklilik, evlilik, doğum, afet, ölüm, cenaze, şehitlik ve maluliyet yardımı ödemelerinde, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olmak üzere ortalama yüzde 37 oranında artış yapıldığını ifade etti. İLKSAN tarafından geçen yıl eğitim çalışanlarına yapılan sosyal yardım miktarının, rekor seviyeye çıktığını aktaran Yılmaz, 26 bin 85 üyeye 335 milyon TL yardım yapıldığını kaydetti. Yılmaz, sandığın 2021 yılında Türkiye'de yaşanan yangın ve sel afetlerinden etkilenen 145 eğitim çalışanı aileye de doğrudan nakdi afet yardımı ulaştırdığını belirtti. İLKSAN tarafından sosyal yardım ödemelerinde 2022'de yapılan artışla bu yıl için emeklik yardımı ortalama 60 bin, ölüm yardımı ortalama 50 bin, maluliyet yardımı ortalama 45 bin lira olarak belirlendi. Şehitlik yardımı 40 bin, evlenme yardımı bin, doğum yardımı 500, tabii afet yardımı 2 bin, cenaze yardımı ise 3 bin TL olarak belirlendi.