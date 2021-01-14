İLKSAN'dan 2020 yılında sosyal yardım rekoru

İLKOKUL Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, "Yardım yapılan üye sayısı ve yardım miktarı bakımından 2020 yılında rekor seviyeye ulaşıldı. 25 bin 819 sandık üyesine 294 milyon 373 bin lira karşılıksız yardım yapıldı" dedi.

İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, yayınladığı mesajında, sandığın geçen zaman içinde 400 bini aşkın eğitim çalışanının aktif ve emekli yaşamına karşılıksız sosyal yardımlar vasıtasıyla dokunduğunu, sandığın halihazırda 287 bin üyesine hizmet vermeye devam ettiğini belirtti. Sandığın 2020 yılı faaliyetlerine de değinen Yılmaz, "Yardım yapılan üye sayısı ve yardım miktarı bakımından 2020 yılında rekor seviyeye ulaşıldı. 2020 yılında 25 bin 819 sandık üyesine 294 milyon 373 bin lira karşılıksız yardım yapıldı. Yardımların miktar ve oranında da 2021 yılında ortalama yüzde 20 artış yapıldı" dedi.Sandığın karşılıksız yardımları dışında ikraz (kurum içi borçlanma) faaliyetlerini de aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Yılmaz, dileyen tüm üyelere 60 ay vade ile 60 bin lira borçlanma imkanı sunduklarını kaydetti. Yılmaz, "Enflasyon nispetinde nema uygulaması yapılan borçlanma imkanından 2020 yılında 36 bin 629 üye istifade etti. Bunun dışında evlenen üyelere de faizsiz ve masrafsız olarak 18 ay vade ile 6 bin lira borç verildi. Borçlanma başvurularının 2021 yılında e-devlet uygulamasına taşınması için gerekli çalışmalar da başlatıldı" ifadelerini kullandı. Yılmaz ayrıca, Elazığ ve İzmir depremlerinden etkilenen 521 üyeye ise kişi başı 1500 lira doğrudan nakdi afet desteğinde bulunduklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ