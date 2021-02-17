İlkokulun klimaları ikinci kez çalındı
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İlkokulun klimaları ikinci kez çalındı

17.02.2021 11:56 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:01
İlkokulun klimaları ikinci kez çalındı

ANTALYA'nın Kepez ilçesindeki bir ilkokulun klima ve boruları çalındı.

ANTALYA'nın Kepez ilçesindeki bir ilkokulun klima ve boruları çalındı. Aynı okulun daha önce de klimalarının çalındığı belirtildi.

Kepez ilçesi Güneş Mahallesi 6064 Sokak'taki Şehit Hakan Karakaya İlkokulu'na dün gece giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, iki klima ile başka klimalara ait bakır boruları çaldı. Okul bahçesinde bir klimaya ait üniteyi parçalara ayıran şüpheliler kaçtı. 

Sabah okula gelen görevliler, klimaların çalındığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından harekete geçen polis, parmak izi incelemesi yaptı, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. 

Yetkililer, bir süre önce de okulun klimalarının çalındığını ifade etti.


İlkokulun klimaları ikinci kez çalındı
İlkokulun klimaları ikinci kez çalındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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