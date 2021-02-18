İlkokul öğretmenlerine 'kanser yardımı' geliyor
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İlkokul öğretmenlerine 'kanser yardımı' geliyor

18.02.2021 12:01 | Son Güncelleme: 18.02.2021 12:05
İlkokul öğretmenlerine 'kanser yardımı' geliyor

İLKOKUL Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, "İLKSAN olarak yasa ile verilen sağlık yardımları faaliyetleri çerçevesinde, kanser hastalığına yakalanan üyelerimize 'doğrudan nakdi yardım' yapacak bir projeyi bu yıl içerisinde hayata...

İLKOKUL Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, "İLKSAN olarak yasa ile verilen sağlık yardımları faaliyetleri çerçevesinde, kanser hastalığına yakalanan üyelerimize 'doğrudan nakdi yardım' yapacak bir projeyi bu yıl içerisinde hayata geçirmek amacı ile çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

287 bin üyesi olan İLKSAN, kanser hastalığına yakalanan üyelerine Kanser Sağlık Yardımı yapılabilmesi için çalışmalara başladı. Bu kapsamda yapılan çalışmalar, Ankara'da bugün başlayan Sağlık Yardımları ve Gayrimenkul Çalıştayı'nda müzakere edildi. Çalıştaya, yurt genelinden seçilen eğitim çalışanları temsilcisi 25 delege ile ulusal ve uluslararası sağlık sigortası firmalarına mensup uzmanlar ve İLKSAN'ın uzman personeli katıldı. İsviçre merkezli dünyanın en büyük reasürans şirketlerinden birisinin sunumu ile başlayan müzakerelerde, kanser hastalığına yakalanan eğitim çalışanlarına 'toplu nakit ödeme' şeklinde yapılacak kanser yardımının karar aşamasına getirileceği belirtildi. Çalıştayın açılışında konuşan Tuncer Yılmaz, Türkiye'de 2020 yılında 233 bin kişinin kanser hastalığına yakalandığına ve 126 bin kişinin kanser nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çekti. Yurt ve dünya genelinde hızla yayılan kanser hastalığına, eğitim çalışanları arasında da yakalanma hızının yüksek olduğunu dile getiren Yılmaz, "İLKSAN olarak yasa ile verilen sağlık yardımları faaliyetleri çerçevesinde, kanser hastalığa yakalanan üyelerimize 'doğrudan nakdi yardım' yapacak bir projeyi bu yıl içerisinde hayata geçirmek amacı ile çalışmalarımızı yürütüyoruz" diye konuştu.


İlkokul öğretmenlerine 'kanser yardımı' geliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ

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