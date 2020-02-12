İlkokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi

12.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:23

TEKİRDAĞ'da ilkokul öğrencilerine Mobil Trafik TIR'ında teorik, parkurda ise akülü araçlarla pratik trafik eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle ilkokul çağındaki çocuklara trafik bilinci ve farkındalığı oluşturulması amacıyla hayata geçirilen Mobil Trafik TIR'ı Tekirdağ'da, çocuklarla buluşturuldu. Eski Valilik Meydanı'nda konuşlandırılan TIR'da öğrencilere trafik polisleri tarafından, verilen teorik eğitimin ardından Trafik Eğitim Parkı'na geçildi. İlkokullu miniklere parkurda, polisler eşliğinde akülü araç kullandırılarak verilen uygulamalı eğitimde, trafikte karşılaşabilecekleri durumlar karşısında yapmaları gerekenler anlatıldı.

Parkurda araç kullanırken eğlenen öğrencilerden Mehmet Ali Demirel, "Bugün kaza yapmamayı öğrendik, ondan sonra yayalara yol vermeyi öğrendik, geri vitesleri öğrendik. Eğlendim, çok güzeldi. Bazen kurallara uyuyordum, şimdi her zaman uyacağım. Diyeceğim ki baba dikkatli ol emniyet kemerini tak ondan sonra yola başlayabiliriz" dedi.'2019 YILINDA 11 BİN 400 ÖĞRENCİYE EĞİTİM VERİLDİ'

Tekirdağ Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Yusuf Avcı, geçen yıl Trafik Dedektifleri projesi kapsamında okullara giderek 11 bin 400 öğrenciye trafik eğitimi verdiklerini söyledi. Avcı, "Eğitimlerimiz devam ediyor, 2020 yılında da Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın ortak protokolü kapsamında Mobil Trafik Eğitim TIR'ı faaliyetlere başladı. Tüm illerimizi geziyor, 12-13 Şubat 2020 tarihlerinde de Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde görevlendirildi. Amacımız burada çocuklarımızı, öğrencilerimizi trafik eğitimi konusunda bilgiler vermek, trafik bilincini onlara aşılamak. Bu kapsamda ilk önce Trafik Eğitim TIR'ının içerisinde bir ders ortamı var, orada sunumlar ile birlikte trafik eğitimleri hakkında bilgiler veriyoruz. Daha sonra akülü araçlar ile trafik parkuru üzerinde derste gördüğümüz trafik kurallarını pratikte onlardan uygulamalarını istiyoruz. Bu sayede çocuklarımızın trafik bilincini, trafik kurallarını daha iyi öğreneceğini, trafik bilinci ile yollara çıktığında veya okula gelip giderken nasıl hareket etmeleri konusunda bilgiler verdik. Bu konuda daha duyarlı olacaklarına inanıyoruz, amacımız kazaları önlemek, kazaları azaltmak ve kazaların önüne geçmek" diye konuştu.

Kaynak: DHA

- Tekirdağ