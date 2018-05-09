İlkokul Öğrencilerinden Yıl Sonu Sergisi
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Şehit Doğan Kaya ilkokulu öğrencileri tarafından yıl sonu sergisi açıldı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Şehit Doğan Kaya ilkokulu öğrencileri tarafından yıl sonu sergisi açıldı.
Okulun giriş katındaki serginin açılışını, Şarkışla Kaymakam Akif Pektaş, Belediye Başkan Yardımcısı Cihat Gündoğdu ve Milli Eğitim Şube Müdürü Fehmi Kılıçkaya birlikte yaptı.
Kaymakam Pektaş, emeği geçenlere teşekkür ederek, sergiyi gezdi, öğrencilerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.
Okulun müdürü Abdulhamit Uğuz ise, serginin gün boyu ziyarete açık kalacağını söyledi.
Açılışa, Milli Eğitim Şube müdürleri Mehmet Bilgiç, Murat Kalkan, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.