İlkokul Öğrencilerinden Şiir Yüklü Gece

Salihli Kurtuluş Lütfü Karaosmanoğlu İlkokulu 4/C sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmenleri Suna Yusuflu öncülüğünde 'Bir Nisan akşamında şiirlerle buluşalım' etkinliği düzenledi.

Gümüş Kafede düzenlenen şiir dinletisi etkinliğine Garnizon Komutanı Binbaşı Kamil Karameşe, okul Müdürü Sedat Günay ile Şair-Yazar Gündüz Aydın ve öğrenci velileri katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Günay, böyle bir geceyi düzenleyen sınıf öğretmeni Suna Yusuflu ve öğrencilerine teşekkür etti.

Gecede ünlü şairlerin birbirinden güzel şiirlerini okuyan öğrenciler, unutulmaz anlar yaşatırken, bazen de davetlilerin duygu dolu anlar yaşamasını sağladı. Duygu yüklü program sonrası öğrenciler, geceye misafir şair olarak katılan Gündüz Aydın'a çiçek takdim etti. - MANİSA