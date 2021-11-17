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İlkokul öğrencileri şarkısıyla coştu! Manzarayı gören Sefo harekete geçti

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İstanbul Küçükçekmece'de bulunan bir okulda, öğrencilerin bahçede bulunduğu esnada hoparlörden şarkıcı Sefo'nun "Bilmem mi?" şarkısı çalındı. Öğrencilerin eğlencesi sosyal medyada viral oldu. Videoyu gören Sefo ise sosyal medya hesabından okulda konser vermek istediğini dile getirdi. Sefo'ya belediyeden yanıt gecikmedi.

İstanbul Küçükçekmece'deki Arif Nihat Asya Ortaokulu'nda şarkıcı Sefo'nun 'Bilmem Mi?' adlı şarkısıyla dans eden öğrencilerin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

KONSER İÇİN İZİN ÇIKTI

3 milyondan fazla kişinin izlediği video sonrası Sefo, konser için izin istedi. Ünlü rapçiye Küçükçekmece Belediyesi'nden yanıt geldi. Twitter'dan "Küçükçekmece'deki bu okulda konser yapmak için kimden izin alabiliriz?" sorusunu yönelten Sefo'ya, Küçükçekmece Belediyesi, "Sizi ne zaman belediyemizde ağırlayalım?" cevabını verdi.

İlkokul öğrencileri şarkısıyla coştu! Manzarayı gören Sefo harekete geçti

"HADİ KALK GİDİYORUZ!"

Sefo'nun paylaşımının ardından aynı okulda çalan 'Martılar' şarkısıyla dans eden öğrencilere Edis de kayıtsız kalmadı. Sefo'nun '10 numara ortam' paylaşımına göndermede bulunan ünlü popçu, "11 numara ortam" mesajıyla görüntüleri yayınladı. Sefo'nun "Şurada bir Edis&Sefo konseri" yorumuna Edis, 'Hadi kalk gidiyoruz' yanıtını verdi.

İlkokul öğrencileri şarkısıyla coştu! Manzarayı gören Sefo harekete geçti

İlkokul öğrencileri şarkısıyla coştu! Manzarayı gören Sefo harekete geçti

İlkokul öğrencileri şarkısıyla coştu! Manzarayı gören Sefo harekete geçti

İlkokul öğrencileri şarkısıyla coştu! Manzarayı gören Sefo harekete geçti

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