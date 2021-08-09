İlknur Soydaş'ın 'Karabiber' isyanı!
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İlknur Soydaş'ın 'Karabiber' isyanı!

İlknur Soydaş'ın 'Karabiber' isyanı!
Hürriyet - Haberler | Magazin

SET ORTAMINI ÖZLEDİMİlknur Soydaş, önceki gün Nişantaşı City's'de objektife takıldı.

SET ORTAMINI ÖZLEDİM

İlknur Soydaş, önceki gün Nişantaşı City's'de objektife takıldı. İş insanı Cem Pole ile evlendikten sonra gözlerden uzak bir yaşam süren oyuncu, ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı. Oyunculuğu bırakmadığını belirten Soydaş, "İyi bir proje gelirse neden olmasın? Set ortamını çok özledim" dedi.

RESMEN ÜZERİME YAPIŞTI

Soydaş, 'karabiberim' olarak anılmaktan duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi: "'Karabiberim'le var olmadım. Birçok dizi ve sinema projelerinde oynadım. Ama sürekli 'Karabiberim' ile gündeme getiriyorlar. Resmen üzerime yapıştı."

Serdar Ortaç'ın İlknur Soydaş'ın göbeğinden zeytin yediği klip sahnesi çok konuşulmuştu.

İlknur Soydaş, "Yanlış anlaşılmasın 'Karabiberim' klibinde oynadığım için rahatsız değilim ama bir gerçek var. Bir çok projede yer aldım" diyerek rahatsızlığını dile getirdi.

24 yıl önce Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' klibinde rol alan İlknur Soydaş, 'Karabiber' klibinden para almadım. Sonra 2 klibinde daha oynadım, onlardan para aldım." demişti...

Kaynak: Hürriyet

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