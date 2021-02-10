İlknur Özkuş: Obezite cerrahisiyle rekabet edebilecek seviyeye ulaştık
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İlknur Özkuş: Obezite cerrahisiyle rekabet edebilecek seviyeye ulaştık

10.02.2021 13:46 | Son Güncelleme: 10.02.2021 13:51
İlknur Özkuş: Obezite cerrahisiyle rekabet edebilecek seviyeye ulaştık

Kurduğu Detoksia markası ve ürünleriyle müşterilerinin kilo kaybetmesine yardımcı olan İlknur Özkuş, sağlıklı zayıflama alanında obezite cerrahisiyle rekabet edebilecek seviyeye ulaştıklarını söylüyor

26 bitkiden oluşan, çay ve kapsül şeklinde tüketilebilen bir takviye ürün olan Detoksia, Tarım Bakanlığı'nın Takviye Edici Gıda Onay Ruhsatıyla satışa sunuluyor. ürünü satın alan kişilere ücretsiz olarak diyetisyen ve yaşam koçu desteği de sağlayan Detoksia aynı anda verdiği farklı hizmetlerle de alanında fark yaratıyor. ISO 22000 Gıda Güvenliği Uzmanı, Sağlıklı Beslenme Danışmanı ve Profesyonel Yaşam Koçluğu sertifikalarına sahip olan Markanın Kurucusu İlknur özkuş ile markanın kuruluş aşamasını ve ürünlerinin ayırt edici özellikleri& ; için konuştuk.& ;& ;

"Öncelikle hiçbir ürünün mucizevi bir etkisinin olmadığını kabul etmemiz gerekir. Bugün tüp mide ameliyatı olan kişiler bile ertesi gün 30-40 kilo vermiyor. Beraberinde sağlıklı beslenme çok önemli. Kişilerin öncelikle beslenme alışkanlıklarını köklü bir şekilde değiştirmeleri lazım."



"ÜRÜNÜMÜZ ÇAY VE KAPSÜL OLARAK SUNULUYOR"

ürünümüz 26 bitkiden oluşuyor ve içerisinde kimyasal madde barındırmıyor. Tarım Bakanlığı'nın Takviye Edici Gıda Onay Ruhsatıyla satışa sunuldu. 26 bitkinin alerjik etki doğurmayacak şekilde formüle edilmiş özel bir kurgusu da var. Bir astım hastası ve kemoterapi görmüş bir kanser hasta da rahatlıkla kullanabilir. Aynı zamanda Tarım Bakanlığı'nın onayıyla 11 yaşın üstündeki çocuklara da verebiliyoruz. ürünümüz iki çeşit, çay ve kapsül olarak sunuluyor. Her ikisinin de içeriği aynı. Sadece kişinin bünyesine göre yönlendirme yapıyoruz. Kişinin doğru bir yönlendirme ile doğru ürünü bulmasını sağlıyoruz.



"SABAH KAHVALTISINDAN YARIM SAAT ÖNCE AÇ KARNINA GüNDE BİR KEZ KULLANILIYOR"

Her ikisinde de kullanım aynı. Sabah kahvaltısından yarım saat önce aç karnına günde bir kez kullanılıyor. Kapsül olarak kullanılacaksa kapsül bir bardak suyla yutuluyor. çay olarak kullanılacaksa da çay geceden demlenerek sabah kahvaltısından yarım saat önce içilebilir. Her ikisini de içtikten 10 dakika sonra midenin rahat bir şekilde hazmetmesi için iki bardak su ve yarım saat sonra da kahvaltı edilmesini öneriyoruz. 43 kilo veren müşterimiz çay kullanıcı ancak kapsül kullanarak 38 kilo veren müşterimiz de oldu. Kişide eğer kronik bir kabız rahatsızlığı varsa kapsülün içerisindeki sinameki oranı çok yeterli gelmiyor. Bu durumda kişiye çayı öneriyoruz. Eğer kişinin böyle bir problemi yoksa ve çay içmekte de zorlanıyorsa bu durumda da kapsül olarak tüketmeyi tavsiye ediyoruz.

Kaynak: Snob Magazin

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