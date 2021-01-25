İlker Kaleli kimdir? İlker Kaleli hayatı ve biyografisi! İlker Kaleli kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen İlker Kaleli, vatandaşların merak konusu oldu. İşte İlker Kaleli hakkında merak edilenler. İlker Kaleli hayatı ve biyografisi. İlker Kaleli kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken İlker Kaleli merak konusu oldu. İşte İlker Kaleli hakkında merak edilen İlker Kaleli kimdir, İlker Kaleli hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

İLKER KALELİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 11 Mayıs 1984

Kaç yaşında: 36yaşında

Nereli: İstanbul

Boy: 1,77 m

İlker Kaleli, İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi bölümünden mezun oldu. London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) oyunculuk okulunda oyunculuk eğitimi alan başarılı oyuncu, eğitim gördüğü süreçte ayrıca Şahika Tekand'a ait Stüdyo Oyuncuları topluluğunda oyunculuk dersleri aldı.

İlker Kaleli

Sırasıyla Son, Kayıp Şehir ve Kayıp isimli dizilerde oynayan başarılı oyuncu, 2014 yılında Silsile adlı filmde yer aldı. 2015 yılından 2017 yılına kadar Poyraz Karayel dizisinde Poyraz Karayel karakterini canlandırdı. 2020 yılında Öğretmen dizisinin başrolü Akif karakterini canlandırdı.