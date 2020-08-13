Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti Başarılı oyuncu İlker Kaleli, kendisinden 13 yaş küçük Biran Danla Yılmaz ile aşk yaşamaya başladı. Kaleli, "Bir aydır süren güzel bir arkadaşlığımız var" diyerek ilişkisini kabul etti.

Poyraz Karayel dizisindeki başarısıyla hafızalara kazınan 36 yaşındaki İlker Kaleli ile 23 yaşındaki oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Önceki gün Emirgan'da görüntülenen başarılı oyuncu, yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.

AŞKINI KABUL ETTİ

Habertürk'te yer alan habere göre: Emirgan'daki evinden çıkarken görüntülenen İlker Kaleli, son günlerde adı aşk dedikodularına karıştığı Biran Damla Yılmaz hakkındaki sorulara "Yaklaşık bir aydır süren güzel bir arkadaşlığımız var" şeklinde konuştu. Gazetecilerin "Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusu üzerine gülen oyuncu "Bunlar özel hayata giriyor, ben fazla konuşmuyorum" yanıtını verdi.

"ALBÜM SÜRPRİZİ YAPABİLİRİM"

Öte yandan yeni çalışmalar içerisinde olduğunu belirten Kaleli, "Dizi sektörünün ne olacağını bu yaşanan pandemi olayı sonrası pek bilmiyorum. Fakat şarkı çalışmalarım var. Belki yeni bir albüm gibi sürprizler olabilir" dedi.