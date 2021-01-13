İlker Ayrık kimdir, kaç yaşında? İlker Ayrık nereli? İlker Ayrık eşi Sanım Ayrık kimdir? İlker Ayrık filmleri ve dizileri!

FOX TV'nin sevilen yarışması Yaparsın Aşkım, bugün yeni bölümüyle ekranlara geldi! Yaparsın Aşkım sunucusu İlker Ayrık sosyal medyada ve internette merak edildi. Peki, İlker Ayrık kimdir, kaç yaşında? İlker Ayrık nereli? İlker Ayrık eşi Sanım Ayrık kimdir? İşte İlker Ayrık filmleri ve dizileri!

İlker Ayrık, Yaparsın Aşkım yarışmasının farklı bir formatıyla bugün ekranlara geldi. Fox TV'nin eğlenceli yarışması Yaparsın Aşkım yeni bölümünde, İlker Ayrık, İlker'in Çiftliği'nde çiftçi çiftleri yarıştırdı. İzleyenler, İlker Ayrık kimdir, kaç yaşında? İlker Ayrık nereli? İlker Ayrık eşi Sanım Ayrık kimdir? sorularını merak etti. İşte İlker Ayrık filmleri ve dizileri!

İLKER AYRIK KİMDİR?

İlker Ayrık 16 Ekim 1979 yılında Balıkesir'de doğmuştur. 41 yaşındaki İlker Ayrık, Türk oyuncu, sunucu ve yönetmendir.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünden mezun oldu. 2005-2006 sezonunda Aykut Taşkın ile birlikte Pervasız Tiyatro'yu kurdu. 2008 yılında Doa'nın Yallah klibinde oynamıştır. 2007-2009 sezonunda Cimri oyunu ile Kent Oyuncuları'na katıldı. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra 2002'den beri birçok sinema, dizi ve reklâm çalışması yaptı. Kıvanç Tatlıtuğ ile birkaç defa Akbank reklâmında oynamıştır. Çakallarla Dans filminde "Muhasebeci Servet" olarak bilinir. Uzun bir süre Seksenler dizisinde Çağatay karakterini canlandırmıştır.

2009 yılında ortaokul arkadaşı Sanem Ayrık ile dünya evine girmiş, bu evliliğinden "Ferit" ve "Yaman" isminde 2 çocuğu dünyaya gelmiştir.

İLKER AYRIK FİLMLERİ, DİZİLERİ VE TİYATRO OYUNLARI

İlker Ayrık Tiyatro Oyunları:

Yedi Kocalı Hürmüz : - 2017

Sığıntılar: Slawomir Mrozek - Pervasız Tiyatro - 2012

Annem Yokken Çok Güleriz: Enda Walsh - Tiyatro Gerçek - 2010

Cimri: Moliere - Kent Oyuncuları - 2008

Uçurtmanın Kuyruğu: Savaş Dinçel - Müjdat Gezen Tiyatrosu - 2006

Vişne Bahçesi: Anton Çehov - MSM Oyuncuları - 2000

Oz Büyücüsü: Frank Baum - MSM Oyuncuları - 2000

İlker Ayrık Filmleri:

2001 Tatlı Hayat

2002 7 Numara

2002 Aslı ile Kerem

2003 Kasabanın İncisi

2004 Omuz Omuza

2004 Müjgân Bey

2005 Kısmet

2005 Kadın Her Zaman Haklıdır

2006 Karınca Yuvası

2006 Gizli Patron

2006 Son Osmanlı Yandım

2007 Kuzey Rüzgârı

2007 Başımın Belası

2007 Çocuk (film)

2008 Gökten Üç Elma Düştü

2008 Babam Adam Olacak

2008 Cesaretin Var Mı Aşka

2008 A.R.O.G.

2009-2011 Geniş Aile

2009 Ramazan Güzeldir

2009 Haneler

2010 Memlekette Demokrasi Var

2010 Çakallarla Dans

2012-2017 Seksenler

2013 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede

2013 Kedi Özledi

2014 Çakallarla Dans 3

2015 Yapışık Kardeşler

2016 Çakallarla Dans 4

2017 Yanlış Anlama

2018 Çakallarla Dans 5

2020 Müstakbel Damat

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