İlker Ayrık kimdir, kaç yaşında? İlker Ayrık nereli? İlker Ayrık eşi Sanım Ayrık kimdir? İlker Ayrık filmleri ve dizileri!
FOX TV'nin sevilen yarışması Yaparsın Aşkım, bugün yeni bölümüyle ekranlara geldi! Yaparsın Aşkım sunucusu İlker Ayrık sosyal medyada ve internette merak edildi. Peki, İlker Ayrık kimdir, kaç yaşında? İlker Ayrık nereli? İlker Ayrık eşi Sanım Ayrık kimdir? İşte İlker Ayrık filmleri ve dizileri!
İlker Ayrık, Yaparsın Aşkım yarışmasının farklı bir formatıyla bugün ekranlara geldi. Fox TV'nin eğlenceli yarışması Yaparsın Aşkım yeni bölümünde, İlker Ayrık, İlker'in Çiftliği'nde çiftçi çiftleri yarıştırdı. İzleyenler, İlker Ayrık kimdir, kaç yaşında? İlker Ayrık nereli? İlker Ayrık eşi Sanım Ayrık kimdir? sorularını merak etti. İşte İlker Ayrık filmleri ve dizileri!
İLKER AYRIK KİMDİR?
İlker Ayrık 16 Ekim 1979 yılında Balıkesir'de doğmuştur. 41 yaşındaki İlker Ayrık, Türk oyuncu, sunucu ve yönetmendir.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünden mezun oldu. 2005-2006 sezonunda Aykut Taşkın ile birlikte Pervasız Tiyatro'yu kurdu. 2008 yılında Doa'nın Yallah klibinde oynamıştır. 2007-2009 sezonunda Cimri oyunu ile Kent Oyuncuları'na katıldı. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra 2002'den beri birçok sinema, dizi ve reklâm çalışması yaptı. Kıvanç Tatlıtuğ ile birkaç defa Akbank reklâmında oynamıştır. Çakallarla Dans filminde "Muhasebeci Servet" olarak bilinir. Uzun bir süre Seksenler dizisinde Çağatay karakterini canlandırmıştır.
2009 yılında ortaokul arkadaşı Sanem Ayrık ile dünya evine girmiş, bu evliliğinden "Ferit" ve "Yaman" isminde 2 çocuğu dünyaya gelmiştir.
İLKER AYRIK FİLMLERİ, DİZİLERİ VE TİYATRO OYUNLARI
İlker Ayrık Tiyatro Oyunları:
- Yedi Kocalı Hürmüz : - 2017
- Sığıntılar: Slawomir Mrozek - Pervasız Tiyatro - 2012
- Annem Yokken Çok Güleriz: Enda Walsh - Tiyatro Gerçek - 2010
- Cimri: Moliere - Kent Oyuncuları - 2008
- Uçurtmanın Kuyruğu: Savaş Dinçel - Müjdat Gezen Tiyatrosu - 2006
- Vişne Bahçesi: Anton Çehov - MSM Oyuncuları - 2000
- Oz Büyücüsü: Frank Baum - MSM Oyuncuları - 2000
İlker Ayrık Filmleri:
- 2001 Tatlı Hayat
- 2002 7 Numara
- 2002 Aslı ile Kerem
- 2003 Kasabanın İncisi
- 2004 Omuz Omuza
- 2004 Müjgân Bey
- 2005 Kısmet
- 2005 Kadın Her Zaman Haklıdır
- 2006 Karınca Yuvası
- 2006 Gizli Patron
- 2006 Son Osmanlı Yandım
- 2007 Kuzey Rüzgârı
- 2007 Başımın Belası
- 2007 Çocuk (film)
- 2008 Gökten Üç Elma Düştü
- 2008 Babam Adam Olacak
- 2008 Cesaretin Var Mı Aşka
- 2008 A.R.O.G.
- 2009-2011 Geniş Aile
- 2009 Ramazan Güzeldir
- 2009 Haneler
- 2010 Memlekette Demokrasi Var
- 2010 Çakallarla Dans
- 2012-2017 Seksenler
- 2013 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede
- 2013 Kedi Özledi
- 2014 Çakallarla Dans 3
- 2015 Yapışık Kardeşler
- 2016 Çakallarla Dans 4
- 2017 Yanlış Anlama
- 2018 Çakallarla Dans 5
- 2020 Müstakbel Damat
İlker Ayrık Programlar:
- 2012-2015 Ben Bilmem Eşim Bilir Kanal D Sunucu
- 2014 Çarkıfelek Kanal D Sunucu
- 2015-2016 İlker Ayrık İle 1-0 Kanal D Sunucu
- 2016 Var Mısın Yok Musun Star TV Sunucu
- 2017 Saatli İlker Ayrık Takvimi Fox Sunucu
- 2018 Acayip Tipler Fox
- 2018-günümüz Yaparsın Aşkım Fox Sunucu