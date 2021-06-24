İlke Özyüksel kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Modern Pentatlon İlke Özyüksel kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
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İlke Özyüksel kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Modern Pentatlon İlke Özyüksel kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

İlke Özyüksel kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Modern Pentatlon İlke Özyüksel kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
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2020 Tokyo Olimpiyatlarına kimler katılacak merak edildi. Olimpiyatlara katılan isimler arasında Modern Pentatlon alanındaki başarılı isim İlke Özyüksel de geliyor. Spor severler tarafından merak edilen İlke Özyüksel kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? İlke Özyüksel'in hayatı ve biyografisine haberimizden bakabilirsiniz.

Birçok alanda onlarca sporcumuzun yer aldığı olimpiyatlarda Modern Pentatlon branşındaki başarılı isimlerden İlke Özyüksel kimdir merak edildi. Peki, İlke Özyüksel kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Hakkında bilgiler haberimizde...

İLKE ÖZYÜKSEL KİMDİR?

İlke Özyüksel (d. 26 Şubat 1997), Türk modern pentatlet.

İlke Özyüksel doğum tarihi : 26 Şubat 1997

İlke Özyüksel kaç yaşında : 24 yaşında

İlke Özyüksel nereli : Ankara

İlke Özyüksel mesleği ne : Sporcu (Modern Pentatlon branşında)

İlke Özyüksel boy ve kilosu kaç : -

Özyüksel, 2016 Yaz Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı ve olimpiyat mücadelesi verecek ilk Türk modern pentatlet olmayı başardı.

9 yaşında modern pentatlonda Dünya Yıldızlar Şampiyonu olan İlke Özyüksel son olarak Ağustos 2019'da Londra'da düzenlenen Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda kombinasyonda dünya rekoru kırdı.

İlke Özyüksel 2019 yılında Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nün sahibi oldu.

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İlke Özyüksel kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Modern Pentatlon İlke Özyüksel kaç yaşında, nereli, mesleği ne? - Haberler
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