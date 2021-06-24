İlke Özyüksel kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Modern Pentatlon İlke Özyüksel kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

2020 Tokyo Olimpiyatlarına kimler katılacak merak edildi. Olimpiyatlara katılan isimler arasında Modern Pentatlon alanındaki başarılı isim İlke Özyüksel de geliyor. Spor severler tarafından merak edilen İlke Özyüksel kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? İlke Özyüksel'in hayatı ve biyografisine haberimizden bakabilirsiniz.