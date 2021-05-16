- İlkbaharla birlikte renk cümbüşüne bürünen ağaçlar güzelliğiyle görenleri cezbediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

- İlkbaharla birlikte renk cümbüşüne bürünen ağaçlar güzelliğiyle görenleri cezbediyor

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN - Haberler | Güncel

- İlkbaharla birlikte renk cümbüşüne bürünen ağaçlar güzelliğiyle görenleri cezbediyor Çorum'da ilkbaharın gelmesiyle yaşanan renk cümbüşü akarsuların çevresindeki ağaçların manzarasıyla ziyaretçilerini cezbediyor.

- İlkbaharla birlikte renk cümbüşüne bürünen ağaçlar güzelliğiyle görenleri cezbediyor

ÇORUM - Çorum'da ilkbaharın gelmesiyle yaşanan renk cümbüşü akarsuların çevresindeki ağaçların manzarasıyla ziyaretçilerini cezbediyor.

Merkeze bağlı Düvenci beldesinden geçen akarsu kenarında bulunan söğüt ve akkavak ağaçları ilkbaharın gelmesiyle yemyeşil görüntüye bürünerek seyrine doyumsuz manzaralar sunmaya başladı.

Düvenci ovasında gün doğumu ve batımında sarı ve yeşilin farklı tonlarına bürünen ağaçlar ve çevresindeki doğal güzellikler, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Dere kenarında ağaçların gün ışığıyla sarı bir renge dönüşen yaprakları ve çevresinde bulunan tarım arazilerin ekili hali göz alıcı güzelliği, görenleri cezbediyor.

1060 rakıma sahip Düvenci ovasında renk cümbüşüne dönen ve akarsuyla bütünleşerek doğaya ayrı renk katan ağaçlar, ilkbaharın tüm güzelliklerini ziyaretçilerine sunuyor.

- İlkbaharla birlikte renk cümbüşüne bürünen ağaçlar güzelliğiyle görenleri cezbediyor
- İlkbaharla birlikte renk cümbüşüne bürünen ağaçlar güzelliğiyle görenleri cezbediyor
- İlkbaharla birlikte renk cümbüşüne bürünen ağaçlar güzelliğiyle görenleri cezbediyor
- İlkbaharla birlikte renk cümbüşüne bürünen ağaçlar güzelliğiyle görenleri cezbediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Deniz Demir Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Cansu Dere Pınar Altuğ Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Gökhan Töre Şenol Güneş Sergen Yalçın Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
- İlkbaharla birlikte renk cümbüşüne bürünen ağaçlar güzelliğiyle görenleri cezbediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.05.2021 10:14:56. #1.11#

title