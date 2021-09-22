İlkay Sezer kimdir? Avukat Sezer kaç yaşında, nereli? İlkay Sezer biyografisi!
Bugün FOX TV Çalar Saat programına konuk olan İlkay Sezer'in hayatı merak konusu oldu. Yaptığı açıklamalarla ve sosyal medyada gündem olan İlker Sezer vatandaşlarımız tarafından aratılmakta. Peki, İlkay Sezer kimdir? Avukat İlkay Sezer kaç yaşında, nereli? İlkay Sezer mesleği nedir? İlkay Sezer hayatı ve biyografisi nedir?
İşletme ve Hukuk lisans bölümlerini bitirip, Hukuk üzerine Yüksek Lisans yapan Avukat İlkay Sezer FOX TV Çalar Saat programına konuk olmuştur. Peki, İlkay Sezer kimdir? Avukat İlkay Sezer kaç yaşında, nereli? İlkay Sezer mesleği nedir? İlkay Sezer hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
Yüksek Lisans, Özel Hukuk, İstanbul Bilgi Üniversitesi (2004)
Lisans, Hukuk Fakültesi, Ankara Hukuk (1996)
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Ceza Hukuku,
Basın suçları,
Bankacılık mevzuatından kaynaklanan davalar,
Tazminat davaları,
Taşıma sözleşmesinden kaynaklanan davalar,
Sezer & Demirelli Hukuk Bürosu, Ortak (2007-Halen)
Türk Silahlı Kuvvetleri (1983-2007)
İstanbul Barosu
Türk Ceza Hukuku Derneği
Galasaray Spor Klübü Derneği