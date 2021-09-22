İlkay Sezer kimdir? Avukat Sezer kaç yaşında, nereli? İlkay Sezer biyografisi!

İşletme ve Hukuk lisans bölümlerini bitirip, Hukuk üzerine Yüksek Lisans yapan Avukat İlkay Sezer FOX TV Çalar Saat programına konuk olmuştur. Peki, İlkay Sezer kimdir? Avukat İlkay Sezer kaç yaşında, nereli? İlkay Sezer mesleği nedir? İlkay Sezer hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

İLKAY SEZER KİMDİR?

EĞİTİM

Yüksek Lisans, Özel Hukuk, İstanbul Bilgi Üniversitesi (2004)

Lisans, Hukuk Fakültesi, Ankara Hukuk (1996)

Lisans, Kara Harp Okulu, İşletme (1987) Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

ÇALIŞMA ALANLARI

Ceza Hukuku,

Basın suçları,

Bankacılık mevzuatından kaynaklanan davalar,

Tazminat davaları,

Taşıma sözleşmesinden kaynaklanan davalar,

MESLEKİ TECRÜBE

Sezer & Demirelli Hukuk Bürosu, Ortak (2007-Halen)

Türk Silahlı Kuvvetleri (1983-2007)

ÜYELİKLER

İstanbul Barosu

Türk Ceza Hukuku Derneği

Galasaray Spor Klübü Derneği

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