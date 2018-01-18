İlkadım Belediye Başkanı Tok: "Gençlerimizi değerleriyle buluşturuyoruz"

SAMSUN - İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Biz gerçek hikayeleri olan ve gerçek başarılar kazanan değerlerimizi gençlerimize anlatmazsak, hakim güçler kağıt üzerinde senaryolaştırılmış sahte kahramanları empoze ediyorlar" dedi.

İlkadım Belediyesi Kent Konseyi tarafından düzenlenen ve yoğun ilgi gören "Gençler Değerleriyle Buluşuyor Projesi"nde İlkadımlı gençlere Yaşar Doğu'nun hayatı ve başarıları anlatıldı. Acem Tekkesi ve Kültür Evinde İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Belediye Başkan Yardımcısı Musa Yüksel, İlkadım Belediyesi Güreş Sporcuları ve öğrencilerin katıldığı konferans gençler tarafından büyük beğeni topladı.

"Gençler Değerleriyle Buluşuyor Projesi" ile birçok değerli şahsiyeti tanımanın yanı sıra tarihi mekanları da gezme fırsatı bulan genç öğrenciler bu imkanı kendilerine sağlayan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'a ve İlkadım Kent Konseyine teşekkür ettiler. Öğrenciler adına Başkan Tok'a 'Gençler Değerleriyle Buluşuyor Projesi'ne teşvik, katkı ve ilgisinden dolayı teşekkür plaketi veren Samsunlu Yazarlar Derneği Başkanı Yazar Ahmet Seven, "Bizlerden desteğini esirgemeyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'a gençlerimiz adına teşekkür ederim" diye konuştu.

"Kendi değerlerimizi asla unutturmayacağız"

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ise, "Gençler Değerleriyle Buluşuyor Projesi'ni çok önemsiyorum. Çünkü bu toprakların değerlerini gençlerimize doğru anlatmak zorundayız. Biz gerçek hikayeleri olan ve gerçek başarılar kazanan bu değerlerimizi anlatmazsak, hakim güçler kağıt üzerinde senaryolaştırılmış sahte kahramanları empoze ediyorlar. Bizim içimizden olan bu önemli şahsiyetler gençlerimize en iyi örnek ve rol model olacak şahsiyetlerdir. Yaşar Doğu da şehrimizin yetiştirdiği en büyük sporculardan biridir. Başarıları şehrimizi hatta Türkiye'yi aşarak dünyaya mal olmuştur. İşte bu nedenle bu projeye büyük önem veriyorum ve projemizin devamında gereken tüm desteği sağlamaya devam edeceğiz. Hem bu güzel konferansta hem de projede emeği geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.