İlk yerli ve milli uçaklar inmişti, hizmete girmek için gün sayıyor

Sivas'ın Divriği ilçesine 1941 yılında Nuri Demirağ tarafından yaptırılan, ilk yerli ve milli uçakların indiği havaalanında çalışmalar devam ediyor.

Sivas'ın Divriği ilçesine 1941 yılında Nuri Demirağ tarafından yaptırılan, ilk yerli ve milli uçakların indiği havaalanında çalışmalar devam ediyor.

Sivas'ın Divriği ilçesinde Nuri Demirağ tarafından 1936 yılında yapımına başlanan ve 1941 yılında tamamlanarak, kendisi tarafından yapılan ilk yerli ve milli uçağın iniş yaptığı havaalanı özelleştirilmesinin ardından meraya dönüşmüştü. Sivas Valiliğinin girişimleri ile Türkiye'nin ilk havaalanlarından birisi olan bu alan yeniden hayat buluyor. 200 dönümlük arazi üzerine yapılan havaalanında yenileme çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Sivas Valisi Salih Ayhan ve Ak Parti Millet Vekili İsmet Yılmaz alanda incelemelerde bulunarak, proje hakkında bilgi aldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı