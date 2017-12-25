İlk Yarıda 2 Gol Çıktı

İlk Yarıda 2 Gol Çıktı

Süper Lig'de ilk yarının son maçında Osmanlıspor evinde Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk ediyor.

İlk Yarıda 2 Gol Çıktı

Süper Lig'de ilk yarının son maçında Osmanlıspor evinde Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere bitti.

MAÇTAN DAKİKALAR

22. dakikada Regattin'in ortasında topa yükselen Özer'in kafa vuruşunda kaleci Lukac parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

26. dakikada Osmanlıspor'da Vrsajevic ceza sahası içinde yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

27. dakikada penaltı atışı kazanan Osmanlıspor'da topun başına Musa Çağıran geçti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

36. dakikada ceza sahası içinde Muğdat ile duvar pası yapan Olcan'ın son pasında Muğdat topun üstünden atladı ve topla buluşan Soner meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

KÜNYE

Stat: Osmanlı Stadyumu

Hakemler: Özgür Yankaya xx, İsmail Şencan xx, Mehmet Kısal xx

Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Vrsajevic xx, Lawal xx, Özer Hurmacı xx, Doukara xx, Tiago Pinto xx, Regattin xx, Musa Çağıran xx, Umar xx, Numan Çürüksu xx, Anıl Kara xx

Yedekler: Hakan Arıkan, Eyüp Türkaslan, Koray Altınay, Ninaj, MAxsö, Burak Ağaoğlu, Cikalleshi, Luiz Carlos, Eren İyican, Hasan Kılıç

Teknik Direktör: İrfan Buz

Akhisarspor: Lukac xx, Barbosa xx, Muğdat Çelik xx, Soner Aydoğdu xx, Onur Ayık xx, Orhan Taşdelen xx, Ömer Bayram xx, Sissoko xx, Mustafa Yumlu xx, Olcan Adın xx, Junior xx

Yedekler: Bora Körk, Alperen Babaca, Eray Ataseven, Aykut Çeviker, İoan Hora, Kadir Keleş

Teknik Direktör: İrfan Saraloğlu

Goller: Musa Çağıran (dk. 27) (Osmanlıspor), Soner Aydoğdu (dk. 36) (Akhisarspor)

Sarı kart: Mustafa Yumlu (Akhisarspor)

(Seyid Fatih Poyraz - Ömer Çetin/ İHA)

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