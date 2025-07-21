İlk taşınabilir cep telefonu hangi yıl satışa sunulmuştur?

İlk taşınabilir cep telefonu hangi yıl satışa sunulmuştur?
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"Kim Milyoner Olmak İster sorusu" olarak teknoloji tarihine dair gelen sorular, bilgi yarışmalarında sıkça merak uyandıran başlıklar arasında yer alıyor. Peki, İlk taşınabilir cep telefonu hangi yıl satışa sunulmuştur?

"İlk taşınabilir cep telefonu hangi yıl satışa sunulmuştur?" Bu "Kim Milyoner Olmak İster sorusu", teknolojik evrimin zaman çizelgesini anlamak isteyenler için oldukça önemli oluyor. Cep telefonları günümüzde son derece gelişmiş olsa da, taşınabilir telefonun ilk örnekleri oldukça farklıydı. Peki, bu merak edilen "Kim Milyoner Olmak İster sorusu" karşısında doğru cevap nedir?

İLK TAŞINABİLİR CEP TELEFONU HANGİ YIL SATIŞA SUNULMUŞTUR?

A) 1973

B) 1983

C) 1990

D) 1995

Doğru Cevap: B şıkkıdır.

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