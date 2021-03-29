İlk oruç ne zaman 2021? Ramazan'ın ilk günü ne zaman? Ramazan başlangıcı hangi gün?

İlk oruç ne zaman sorusu 2021 Ramazan bayramının yaklaşmasıyla gündeme geliyor. Ramazan başlangıcı ilk oruç için sahura kalkılacak Ramazan ayının ilk günü olacak. Ramazan Bayramı tarihi gelene kadar oruçlarını tutmaya devam edecek olan kişiler 30 günlük imsakiyelerde oruç saatlerini öğrenebilecekler. Peki, İlk oruç ne zaman 2021? Ramazan'ın ilk günü ne zaman? Ramazan başlangıcı hangi gün?

Ramazan ayı başlangıcı ile birlikte ilk oruçlar önümüzdeki günlerde tutulmaya başlanacak. Geçtiğimiz yıl da koronavirüs tedbirleri altında geçen Ramazan ayında bu yıl hangi tedbirlerin alınacağı ise kısa süre içerisinde netleşecek.

İLK ORUÇ NE ZAMAN? RAMAZAN 2021 BAŞLANGICI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Diyanet'indini günler takviminde yer verdiği bilgilere göre Ramazan 2021 başlangıcı 13 Nisan 2021 Salı günü olacak. Yani ilk oruç 13 Nisan'da tutulacak. Ramazan ayının orucu 12 Mayıs 2021 Çarşamba sona erecek, bu gün aynı zamanda arefe olacak.

RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ NE ZAMAN?

2021 Ramazan Bayramı ise 13 Mayıs 2021 Perşembe günü olacak. 14 Mayıs 2021 Cuma ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günleri de bayram devam edecek. Pazar gününün de eklenmesiyle birlikte toplamda 4,5 günlük bir bayram tatili olacak.

İllerde orucun ne zaman başlayıp, iftarın saat kaçta yapılacağı ise geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da namaz vakitleri ve imsakiye sayfasından kolaylıkla öğrenilebilecek. Aynı zamanda bazı ülkelerdeki vakitler de yine bu sayfada olacak.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.