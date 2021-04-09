İlk oruç hangi gün tutulacak? İlk sahur ve iftar ne zaman? 2021 Ramazan ayı ilk oruç günü ne zaman? Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte ilk oruca hangi gün kalkılacak merak ediliyor. Mübarek Şaban ayının bitmesiyle birlikte Ramazan ayı başlayacak. Peki, ilk oruca hangi gün kalkılacak? İlk sahur ne zaman? İlk iftar hangi gün olacak?