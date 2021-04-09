İlk oruç hangi gün tutulacak? İlk sahur ve iftar ne zaman? 2021 Ramazan ayı ilk oruç günü ne zaman? Ramazan ayı ne zaman başlıyor?
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte ilk oruca hangi gün kalkılacak merak ediliyor. Mübarek Şaban ayının bitmesiyle birlikte Ramazan ayı başlayacak. Peki, ilk oruca hangi gün kalkılacak? İlk sahur ne zaman? İlk iftar hangi gün olacak?
Mübarek Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Ramazan ayının girmesiyle birlikte oruç tutmaya başlayacağız. Vatandaşlar ilk sahur hangi gün olacak, ilk iftar hangi gün olacak merak ediyor. Şimdi sizlere tarihleriyle birlikte detaylı günleri açıklayalım.
2021 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlamaktadır. Yani 13 Nisan Salı günü Ramazan'ın 1. günüdür. Bu gün oruç tutacağız. İlk iftarı ise 13 Nisan Salı günü akşam namazı ile birlikte yapacağız. İlk sahura ise Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece kalkılacaktır.
2021 İLK ORUÇ GÜNÜ NE ZAMAN?
Ramazan 2021 yılında ilk oruç günü 13 Nisan Salı günüdür. Önümüzdeki Salı günü oruçlu olacağız.
2021 İLK SAHUR GÜNÜ HANGİ GÜN?
İlk sahuru 13 Nisan Salı tutacağımız için bir önceki geceden sahura kalkacağız. Yani 12 Nisan Pazartesi'yi 13 Nisan Salı'ya bağlayan gece sahur yemeği yenilmektedir. 13 Nisan Salı günü imsak vaktine kadar sahur yapabiliriz.
RAMAZAN AYI GÜN GÜN TAKVİMİ
Ramazan ayı ilk 10 günü aşağıdaki gibidir.
- Ramazan ayı 1. günü : 13 Nisan Salı
- Ramazan ayı 2. günü : 14 Nisan Çarşamba
- Ramazan ayı 3. günü : 15 Nisan Perşembe
- Ramazan ayı 4. günü : 16 Nisan Cuma
- Ramazan ayı 5. günü : 17 Nisan Cumartesi
- Ramazan ayı 6. günü : 18 Nisan Pazar
- Ramazan ayı 7. günü : 19 Nisan Pazartesi
- Ramazan ayı 8. günü : 20 Nisan Salı
- Ramazan ayı 9. günü : 21 Nisan Çarşamba
- Ramazan ayı 10. günü : 22 Nisan Perşembe