İlk okul kayıtları ne zaman? Okul kayıtları başladı mı? 1. sınıfa kaç yaşında, kaç aylıkken başlanıyor?
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İlk okul kayıtları ne zaman? Okul kayıtları başladı mı? 1. sınıfa kaç yaşında, kaç aylıkken başlanıyor?

İlk okul kayıtları ne zaman? Okul kayıtları başladı mı? 1. sınıfa kaç yaşında, kaç aylıkken başlanıyor?
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Yaşı ilkokula başlamaya yeten öğrencilerin velileri kayıt tarihleri için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Bu kapsamda İlk okul kayıtları ne zaman? Okul kayıtları başladı mı? sorularının yanıtları merak ediliyor. 1. sınıfa kaç yaşında, kaç aylıkken başlanıyor?

İlk okul kayıtları ne zaman? sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. E okul 1. sınıf kayıtları sorgulama sayfası, kimlik bilgileri girilen çocuğun bu sene ana sınıfına mı yoksa ilkokula mı başlayacağı konusunda bilgiler veriyor.1. sınıfa kaç yaşında, kaç aylıkken başlanıyor?

İLK OKUL KAYITLARI NE ZAMAN?

İlkokul kayıtlarında öğrencinin hangi okula kayıt yaptırabileceği, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından adrese dayalı olarak belirleniyor. E okul kayıt 1. sınıf kayıtları sorgulama sayfası ise öğrencinin hangi okula gideceğini öğrenmeye yarıyor.

Diğer yandan eğer çocuğun yaşı ilkokul için tutmuyorsa, öğrencinin hangi anaokulu veya anasınıfına gideceği de e okul kayıt sorgulama sayfasından öğrenilebiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, İlkokul 1. sınıf kayıtları 1 Temmuz tarihi itibariyle başladı.

İLOKUL 1. SINIFA KAÇ YAŞINDA, KAÇ AYLIKKEN BAŞLANIYOR?

69 ayını tamamlayan çocuklar İlkokul 1.sınıfa başlayabiliyor. Kayıtların yapıldığı yılda çocuğun eylül ayının sonu itibari ile 69 ayını tamamlaması gereklidir.

69 – 71 ay arasında olan çocuklar velilerinin talep etmesi durumunda 1. sınıf kayıtlarını erteleyebilirler ve anasınıfına kaydettirebilirler.

66 – 68 aylık çocuklar velilerinin istemesi durumunda dilekçe 1.sınıfa kaydettirilebilir.

72 aydan daha büyük çocuklar için 1.sınıf kayıtları zorunludur. Sağlık raporu veya dilekçe ile kayıtları ertelenemez.

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