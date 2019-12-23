İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali sona erdi
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İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali sona erdi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Dörtyol İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali sona erdi.

23.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:08
İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali sona erdi

'ın ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Dörtyol İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali sona erdi.

Festivalin kapanış töreninde konuşan Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, 4 gün boyunca ilçeyi her yönüyle tanıttıklarını söyledi.

AK Parti Hatay Hacı Bayram Türkoğlu da ilk kurşunun Dörtyol'da atılışının 101. yıl dönümünü narenciye festivali ile taçlandırdıklarını belirtti.

Festivale katkı sunanlara MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu ve CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin tarafından plaketleri verildi.

Konuşmaların ardından sahne alan Irmak Arıcı ve Manga grubu sevilen şarkılarını seslendirdi.

Kaynak: AA
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