İlk kilit taşı teslimi yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İlk kilit taşı teslimi yapıldı

İlk kilit taşı teslimi yapıldı
11.05.2020 14:12 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:12

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Alpu Belediyesi ile 2019 yılında yaptıkları protokol kapsamında Alpu Belediyesi'ne vermeleri gereken kilit taşın ilk teslimatını gerçekleştirdi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Alpu Belediyesi ile 2019 yılında yaptıkları protokol kapsamında Alpu Belediyesi'ne vermeleri gereken kilit taşın ilk teslimatını gerçekleştirdi.

Odunpazarı Belediyesi, Alpu Belediyesi ile 2019 yılı Ağustos Ayı'nda yapmış olduğu protokol ile Alpu Belediyesi'nin atıl durumdaki Beton Taş Kilit Taş Üretim Tesisini kullanmaya başladı. Bu tesisi kullanarak ürettiği mal ve mamüller karşılığında Alpu Belediyesi'ne 2019 ve 2020 yılı için 22 bin metrekare kilit taş vermesi gereken Odunpazarı Belediyesi, ilk kilit taş teslimatını yaptı.

Ramazan bayramına kadar 5 bin metrekare kilit taş teslim edilecek

Alpu'da gerçekleşen kilit taş teslim törenine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller katıldı. Teslim töreninde konuşan Başkan Kazım Kurt, "Alpu Belediyemiz ile yapmış olduğumuz protokol gereği onlara ait olan taş üretim tesisini Eskişehir'e aldık ve taş üretmeye başladık. Şimdi bu ürettiğimiz taşlardan Alpu Belediyesi'nin payına düşen bölümü getiriyoruz. İlk partiyi teslim ettik, Ramazan Bayramına kadar 5 bin metrekare kilit taş teslim edeceğiz. Umarım her iki belediyemizin de halkına yararlı işler yaparız. Alpu Belediyesi ile belediyeler arasında dayanışmaya güzel bir örnek olduk. Ürettik, dayanıştık, kazanan da yine biz olduk. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Kazım başkana bu desteğinden dolayı çok teşekkür ediyorum"

Alpu Belediyesi'ne verdiği destek için Başkan Kazım Kurt'a teşekkür eden Gürbüz Güller, "Odunpazarı Belediyesi ile 20 Ağustos 2019 tarihinde yapmış olduğumuz protokol kapsamında bizim atıl durumda olan kilit taş fabrikamızı Odunpazarı Belediyemize devretmiştik. Protokol kapsamında 2019 yılında ürettikleri 10 bin metrekare kilit taş, 2020 yılında ise 12 bin metrekare kilit taşı almamız gerekiyordu. Sağ olsun Kazım Başkanımız bayram öncesinde bunun 5 bin metrekaresini sağladı. Umarım ilçemizin ihtiyaç duyulan bütün mahallelerinde bu kilit taşları kullanarak halkımızı memnun ederiz. Kazım Başkana da bu desteğinden dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Odunpazarı Belediyesi, belediyeler arası dayanışma örneğine imza atarak 20 Ağustos 2019' da Alpu Belediyesi ile Alpu Belediyesine ait Beton Parke Kilit Taş Üretim Tesisinin Odunpazarı Belediyesi tarafından kullanılması için protokol imzalanmıştı. Protokole göre Odunpazarı Belediyesi Alpu Belediyesi'nin Beton Taş Kilit Taş Üretim Tesis ve ekipmanlarını kullanarak kilit taşı üretecek, karşılığında ise Alpu Belediyesi'ne kilit taş verecekti. 5 yıl geçerli olan bu protokol kapsamında Odunpazarı Belediyesi; ürettiği mal ve mamüller karşılığında Alpu Belediyesi'ne 2019-2023 yılları arasında farklı miktarlarda kilit taş verecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı Haber
Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı Haber
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var Haber
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var
İstanbul'da lüks rezidansta oturan iş adamı canına kıydı Haber
İstanbul'da lüks rezidansta oturan iş adamı canına kıydı
Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı Haber
Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Haber
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu
Genç sörfçü, köpek balığı saldırısından yumruklarıyla kurtuldu
Genç sörfçü, köpek balığı saldırısından yumruklarıyla kurtuldu
Ünlü şarkıcı Fulden Uras, canlı yayın kazası yaşayan Selin Ciğerci'ye destek oldu
Ünlü şarkıcı Fulden Uras, canlı yayın kazası yaşayan Selin Ciğerci'ye destek oldu
15 yıldır mağarada yaşayan yaşlı adam, hayat felsefesiyle hem duygulandırdı hem ders verdi
15 yıldır mağarada yaşayan yaşlı adam, hayat felsefesiyle hem duygulandırdı hem ders verdi
Sosyal mesafeyi hiçe sayan turistler Taksim'de polise saldırdı
Sosyal mesafeyi hiçe sayan turistler Taksim'de polise saldırdı
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var
3 çocuk annesi kadın, boşanmak istediği eşinin kezzaplı saldırısına uğradı
3 çocuk annesi kadın, boşanmak istediği eşinin kezzaplı saldırısına uğradı
Evlerinin bahçesindeki ağaca kendini asan liseli Hasan hayatını kaybetti
Evlerinin bahçesindeki ağaca kendini asan liseli Hasan hayatını kaybetti
Son başvuru tarihi 1 Haziran! TÜBİTAK 27 personel alacak
Son başvuru tarihi 1 Haziran! TÜBİTAK 27 personel alacak
Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, villasını kaçak eklentilerle büyüten Yılmaz Özdil'e suç duyurusunda bulundu
Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, villasını kaçak eklentilerle büyüten Yılmaz Özdil'e suç duyurusunda...
Apple, Çin'deki üretimin yüzde 20'sini Hindistan'a kaydırabilir
Apple, Çin'deki üretimin yüzde 20'sini Hindistan'a kaydırabilir
Karantinada sıkılan minik çocuk, salatalık ve havuçtan piyano yaptı
Karantinada sıkılan minik çocuk, salatalık ve havuçtan piyano yaptı
Sokakta yaşayan adam, annesinden kalan hatıra battaniyeyi vermeyince kalbinden bıçaklandı
Sokakta yaşayan adam, annesinden kalan hatıra battaniyeyi vermeyince kalbinden bıçaklandı
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Erzurumlu sanatçılar, İbrahim Erkal'ı vefatının 3. senesinde 'Sen Aldırma' şarkısı ile andı
Erzurumlu sanatçılar, İbrahim Erkal'ı vefatının 3. senesinde "Sen Aldırma" şarkısı ile andı
Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı
Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi
Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13.716 kişiye ceza kesildi
Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13.716 kişiye ceza kesildi
MİT, Kenya'da kaçırılan İtalyan vatandaşını kurtardı
MİT, Kenya'da kaçırılan İtalyan vatandaşını kurtardı
Karabük Valisi Fuat Gürel: Kentte son 5 gündür koronavirüs vakası tespit edilmedi
Karabük Valisi Fuat Gürel: Kentte son 5 gündür koronavirüs vakası tespit edilmedi
Erzurum'da mayıs ayının ortasında kardan kapanan yollar açıldı
Erzurum'da mayıs ayının ortasında kardan kapanan yollar açıldı
Garry Rodrigues, ayrılık iddialarına yanıt verdi: Böyle bir düşüncem olmadı
Garry Rodrigues, ayrılık iddialarına yanıt verdi: Böyle bir düşüncem olmadı
Bursa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişi aracını yakmaya çalıştı
Bursa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişi aracını yakmaya çalıştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Tarkan Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Tamer Tuna Fatih Terim Rıza Çalımbay Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Mayıs Antalya 21 Mart
Şu an buradasınız: İlk kilit taşı teslimi yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.5.2020 16:59:59. #1.14#
title