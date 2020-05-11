İlk kilit taşı teslimi yapıldı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Alpu Belediyesi ile 2019 yılında yaptıkları protokol kapsamında Alpu Belediyesi'ne vermeleri gereken kilit taşın ilk teslimatını gerçekleştirdi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Alpu Belediyesi ile 2019 yılında yaptıkları protokol kapsamında Alpu Belediyesi'ne vermeleri gereken kilit taşın ilk teslimatını gerçekleştirdi.

Odunpazarı Belediyesi, Alpu Belediyesi ile 2019 yılı Ağustos Ayı'nda yapmış olduğu protokol ile Alpu Belediyesi'nin atıl durumdaki Beton Taş Kilit Taş Üretim Tesisini kullanmaya başladı. Bu tesisi kullanarak ürettiği mal ve mamüller karşılığında Alpu Belediyesi'ne 2019 ve 2020 yılı için 22 bin metrekare kilit taş vermesi gereken Odunpazarı Belediyesi, ilk kilit taş teslimatını yaptı.

Ramazan bayramına kadar 5 bin metrekare kilit taş teslim edilecek

Alpu'da gerçekleşen kilit taş teslim törenine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller katıldı. Teslim töreninde konuşan Başkan Kazım Kurt, "Alpu Belediyemiz ile yapmış olduğumuz protokol gereği onlara ait olan taş üretim tesisini Eskişehir'e aldık ve taş üretmeye başladık. Şimdi bu ürettiğimiz taşlardan Alpu Belediyesi'nin payına düşen bölümü getiriyoruz. İlk partiyi teslim ettik, Ramazan Bayramına kadar 5 bin metrekare kilit taş teslim edeceğiz. Umarım her iki belediyemizin de halkına yararlı işler yaparız. Alpu Belediyesi ile belediyeler arasında dayanışmaya güzel bir örnek olduk. Ürettik, dayanıştık, kazanan da yine biz olduk. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Kazım başkana bu desteğinden dolayı çok teşekkür ediyorum"

Alpu Belediyesi'ne verdiği destek için Başkan Kazım Kurt'a teşekkür eden Gürbüz Güller, "Odunpazarı Belediyesi ile 20 Ağustos 2019 tarihinde yapmış olduğumuz protokol kapsamında bizim atıl durumda olan kilit taş fabrikamızı Odunpazarı Belediyemize devretmiştik. Protokol kapsamında 2019 yılında ürettikleri 10 bin metrekare kilit taş, 2020 yılında ise 12 bin metrekare kilit taşı almamız gerekiyordu. Sağ olsun Kazım Başkanımız bayram öncesinde bunun 5 bin metrekaresini sağladı. Umarım ilçemizin ihtiyaç duyulan bütün mahallelerinde bu kilit taşları kullanarak halkımızı memnun ederiz. Kazım Başkana da bu desteğinden dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Odunpazarı Belediyesi, belediyeler arası dayanışma örneğine imza atarak 20 Ağustos 2019' da Alpu Belediyesi ile Alpu Belediyesine ait Beton Parke Kilit Taş Üretim Tesisinin Odunpazarı Belediyesi tarafından kullanılması için protokol imzalanmıştı. Protokole göre Odunpazarı Belediyesi Alpu Belediyesi'nin Beton Taş Kilit Taş Üretim Tesis ve ekipmanlarını kullanarak kilit taşı üretecek, karşılığında ise Alpu Belediyesi'ne kilit taş verecekti. 5 yıl geçerli olan bu protokol kapsamında Odunpazarı Belediyesi; ürettiği mal ve mamüller karşılığında Alpu Belediyesi'ne 2019-2023 yılları arasında farklı miktarlarda kilit taş verecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA