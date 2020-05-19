İlk kazadan kurtuldu, 15 dakika sonra geçirdiği kazada öldü
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İlk kazadan kurtuldu, 15 dakika sonra geçirdiği kazada öldü

İlk kazadan kurtuldu, 15 dakika sonra geçirdiği kazada öldü Domates çimi almıştı, dönüş yolunda feci kazada hayatını kaybetti Bilecik'te trafik kazası, 1 kişi hayatını kaybetti Bilecik'te 15 dakika arayla iki kere kaza atlatan sürücü ikincisinde o kadar şanslı olamazken, olay yerinde...

İlk kazadan kurtuldu, 15 dakika sonra geçirdiği kazada öldü
19.05.2020 22:41 | Son Güncelleme: 19.05.2020 22:41

İlk kazadan kurtuldu, 15 dakika sonra geçirdiği kazada öldü

Domates çimi almıştı, dönüş yolunda feci kazada hayatını kaybetti

Bilecik'te trafik kazası, 1 kişi hayatını kaybetti

BİLECİK - Bilecik'te 15 dakika arayla iki kere kaza atlatan sürücü ikincisinde o kadar şanslı olamazken, olay yerinde hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı Köyü'nden aldığı domates fidelerini sonra Gölpazarı ilçesine seyir halindeki 11 EC 585 plakalı otomobili sürücüsü Eyüp Ceylan ilçeye 20 kilometre kala aracını yoldan çıkarak çamura saplandı. Hemen dayısının oğlunu arayan Eyüp Ceylan'ın aracını olay yerine gelen dayısının oğlu kendi aracı ile çekerek kurtardı. Sonra ikili önlü arkalı Gölpazarı'na doğru yola çıkarken, Eyüp Ceylan'ın kulladığı otomobil ilçeye bağlı Bayat Köyü Ören Deresi Mevkinde virajı alamayarak aracını yol kenarına savruldu. Kazada boyunu kırılan sürücü Eyüp Ceylan olay yerinde feci şekilde hayattı kaybetti. Olay yerinde gelen jandarma ekipleri kaza yerinde geniş çaplı önlem alırken, merhumun araç içindeki cenazesi nöbetçi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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