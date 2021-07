İlk Global Endüstri Oyun Ödülleri (GIGA) için ilk aday listesi açıklandı!

İlk Global Endüstri Oyun Ödülleri (GIGA) için aday listesi açıklandı ve oylama devam ediyor! Detaylar haberimizde!

İlk Global Endüstri Oyun Ödülleri (GIGA), bireylerin ve disiplin ekiplerinin başarılarını kutlamayı amaçlayan yeni bir ödül etkinliğinde yaklaşık 40 kategoride yaklaşık 200 adaydan oluşan ilk listesini açıkladı.

En çok aday gösterilen takım veya bireyi gören oyun, şu kategorilerde 13 adaylık alan The Last of US Part 2 oldu: 3D animasyon, 3D karakter tasarımı, 3D çevre sanatı, sinematografi, ses tasarımı, seslendirme, tasarım, yapay zeka, grafik teknolojisi, sistem teknolojisi, diyalog, hikaye ve sunum. Onu 2D animasyon, 2D karakter tasarımı, 2D çevre sanatı, UI sanatı, seslendirme, sistem tasarımı, UI/UX, diyalog, anlatı tasarımı ve sunum için on takım adaylığı bulunan Hades izledi.

Final Fantasy 7 Remake, Yakuza: Like a Dragon, Half Life: Alyx, Cyberpunk 2077, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, 13 Sentinels: Aegis Rim, Ori ve AAA oyunlarından daha küçük oyunlara kadar çok sayıda başka oyun da aday gösterildi.

GIGA, bu yıl Uluslararası Oyun Geliştiricileri Derneği (IGDA) tarafından, yalnızca oyun başlıklarına veya proje liderliğine odaklanan büyük oyun ödüllerinde genellikle onurlandırılmayan, bireylerin ve disiplin ekiplerinin oyun geliştirme konusundaki katkılarını kutlamak amacıyla kuruldu.

IGDA yönetici direktörü Renee Gittins, "Global Industry Game Awards'ı oluşturmaktaki ana hedefimiz, dünya çapında iyi oynanan ve sevilen oyunlara yüzler koymaktır, çünkü çoğu zaman arkalarındaki insanları unutuyoruz." "Disiplin ne olursa olsun, oyun geliştirmedeki insanları kutlayarak, çoğunlukla teknolojileri ile bilinen bir endüstriyi insancıllaştırırken, hayranların farkındalığını ve tanınırlığını artırıyoruz."

Oylama şu anda devam ediyor ve yalnızca oyun endüstrisinin üyelerine açık ve 20 Temmuz'da sona erecek ve 27 Ağustos'ta belirlenen ilk ödül etkinliğinde kazananlar açıklanacak. Organizasyon ve etkinlik hakkında daha detaylı bilgi için tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros