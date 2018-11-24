İlk Bölümüyle Türkiye ve Dünya Gündemine Oturan Çarpışma Dizisi, İlklere İmza Attı

Başrıollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Onur Saylak, Elçin Sangu'nun paylaştığı Çarpışma dizisinin finalindeki dört aracın kaza yaptığı sahne Türkiye'de bir ilke imza attı.

PATLAMA SAHNESİYLE GÜNDEME OTURMUŞTU

Show TV'nin yeni dizisi Çarpışma ilk bölümüyle nefesleri kesti. Çarpışma sahnesinin yanı sıra canlı bomba patlama sahnesiyle de geceye damga vuran dizi; sosyal medyada da en çok konuşulan konu olarak, Twitter'da dünya gündeminde 2. sıraya, Türkiye gündeminde ise 1. sıraya yerleşti.

BENZER TEKNİK HIZLI ÖFKELİ'NİN SETİNDE KULLANILDI

Çarpışma çekim tekniği ile birçok ilke imza atarak, hafızalara kazındı. Dizinin temel hikayesinin çıkış kaynağı ve yine dizinin adını belirleyici derecede önemli olan 'çarpışma sahnesi'nin prodüksiyonu ve çarpışmada kullanılan teknik, izleyicilere ekran başında heyecanlı anlar yaşattı. Çarpışma sahnesinde kullanılan sistemin bir benzeri, Hollywood'da 'Hızlı ve Öfkeli' film serisinde kullanılmıştı.

KAZA SAHNESİ İÇİN ALMANYA'DAN EKİP GELDİ

Çarpışma sahnesi için Almanya'dan özel getirilen Compiter Control System (CCV) kullanıldı. Bu sistem, kaza testlerinin laboratuvar ortamlarının dışında da kullanılan test sistemi. Dört arabaya da bu sistem takıldı.

Sistemi kurma hazırlıkları 20 gün sürdü, 2 Alman mühendis ve 2 de Türk tekniker görev aldı.Sistem kurulduktan sonra bir hafta test edildi.

8 ARAÇ SATIN ALINDI

Çarpışmalar için araçlara özel yazılım yapıldı ve her bir araca yazılımlar ayrı ayrı programlandı. Dört araçlı çarpışma sahnesi için, dört de yedek olmak üzere ve tamamı çalışır halde sekiz araç satın alındı.

TÜRK DİZİ SİNEMA SEKTÖRÜNDE BİR İLK

Türk dizi ve sinema sektöründe, şu ana kadar bir sahnede en fazla arabanın çarpıştığı sahne olarak tarihe geçti.