İlk ara tatil ne zaman olacak? 2019-2020 MEB eğitim öğretim takvimi

07.10.2019 15:50

Yeni eğitim öğretim dönemi ile birlikte okullarda iki ara tatil uygulanacak. Kasım'da başlayacak ilk ara tatil tarihine az bir zaman kaldı. Öğrenciler ile birlikte veliler de ilk ara tatil ne zaman başlayacak merak ediyorlar. İşte 2019-2020 MEB eğitim öğretim takvimi...

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

9 Eylül'de açılan yeni eğitim öğretim döneminde ilk ara tatil 18-22 Kasım 2019'da, ikinci ara tatil 6-10 Nisan 2020'de yapılacak.

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ