İlk ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı? 2019-2020 eğitim öğretim takvimi

28.09.2019 11:47

Okullar, yeni dönemi 9 Eylül'de başladılar. 10 milyonu aşan öğrenci, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde iki ara tatil yapacak. İlk defa uygulanacak ara tatiller, her iki dönemde Kasım ve Nisan ayında birer hafta şeklinde yapılacak. Peki, ilk ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman sona eriyor? Kaç gün? Ara tatil tarihleri ve yeni eğitim öğretim takvimi haberimizde.

ARA TATİLLER NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu sene ilk defa ara tatil uygulanacak. 13 haftalık yaz tatili iki hafta kısaltıldı. Bunun yerine her iki dönemde birer haftalık ara tatil yapılacak. 9 Eylül'de açılan yeni eğitim öğretim döneminde ilk ara tatil 18-22 Kasım 2019'da, ikinci ara tatil 6-10 Nisan 2020'de yapılacak.

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başlayacak.

18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.



